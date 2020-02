Como su enfermedad no es progresiva, su estado de salud actual, al que llegó luego de las cirugías y rehabilitación, le permite llevar una vida mucho más autónoma de la que cualquiera hubiera imaginado. “Llegué a un momento en el que estoy bien como estoy, me acepté; mi tratamiento es no quedarme quieta, siempre moverme, hacer todo lo que me permita fomentar la motricidad. No tomo medicamentos, tengo controles médicos regulares con mi traumatólogo de cabecera”, contó.