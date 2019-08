Hoy, vive solo, es padre de Lis, conduce 3 programas radiales y es redactor de notas sobre discapacidad. Además, es productor de la fanpage de "Vidas Reales" y miembro de la Biblioteca Humana Argentina, una particular iniciativa donde la gente se "ofrece" como persona-libro y cuenta su propia historia. "Recuerdo que mi primer lector/oyente, después de que yo contara mi historia, me preguntó si no extrañaba abrazar. Me quedé paralizado porque la pregunta me sorprendió. Le respondí que nunca había dejado de hacerlo", recordó.