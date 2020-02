Creo que no hay que tener miedo. Sí hay que tener precaución, hay que tener criterio. También pensar que en algún momento también la gripe va a volver y tenemos que vacunarnos. Hay un montón de medidas que tiene que ven con otras situaciones que nos pueden estar afectando. Hoy no tenemos un tratamiento. Hay que observar el caso. Tener en cuenta la exposición cierta con personas que han viajado. No todas las personas que tienen síntomas de gripe, tienen coronavirus.