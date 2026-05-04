Cómo funciona el PAMI: servicios, cobertura y gestión de la obra social para jubilados y pensionados

La red de PAMI integra más de 8.000 médicos de cabecera, 17.000 prestadores y 14.000 farmacias en todas las provincias, facilitando el retiro de medicamentos en todo el país

El Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, conocido como PAMI, es una de las mayores obras sociales de América Latina con una estructura que asiste a cinco millones de afiliados.

Esta entidad, creada en 1971, dispone de una amplia red de más de 600 agencias de atención y 38 unidades de gestión local, además de una red médica y farmacéutica integrada que le otorga un alcance nacional.

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El PAMI: autonomía política y alcance federal

A diferencia de otras entidades del sistema de salud argentino, el PAMI opera como un organismo autárquico, con presupuesto propio y dirección estratégica fuera de la órbita del Ministerio de Salud. Según pudo saber Infobae, su conducción se reporta de manera directa a la Casa Rosada. Esta independencia implica que las definiciones clave en materia de administración, equilibrio financiero y uso eficiente de los recursos se adoptan en coordinación con el equipo económico nacional, mientras que el Ministerio de Salud, encabezado por Mario Lugones, sólo interviene en cuestiones sanitarias de articulación general.

La actual dirección ejecutiva está a cargo de Esteban Leguizamo, con Carlos Zamparolo como subdirector, quienes tienen la responsabilidad directa en la gestión institucional. Los temas ligados al control del gasto cuentan, no obstante, con un monitoreo constante de la cartera de Hacienda, que ha pedido en reiteradas ocasiones fortalecer los estándares de eficiencia. El objetivo declarado es avanzar hacia un mayor ordenamiento del gasto público, especialmente en un sector donde la presión de la demanda y el envejecimiento poblacional elevan los desafíos administrativos.

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El PAMI asiste a cinco millones de jubilados y pensionados en Argentina y cuenta con una de las redes de cobertura sanitaria más extensas del país (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las prestaciones de PAMI incluyen tanto servicios médicos como apoyo social. Entre los principales, el organismo detalla la existencia de más de 8.000 médicos de cabecera, 17.000 prestadores médicos y más de 14.000 farmacias adheridas en todo el país, donde los beneficiarios pueden retirar medicamentos con distintos niveles de cobertura.

Requisitos y modalidades de afiliación al PAMI

La afiliación titular definitiva está reservada para personas que reciben un beneficio de jubilación o pensión nacional, siempre que se verifiquen los descuentos en favor del PAMI. El trámite puede gestionarse personalmente o por medio de un apoderado autorizado.

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Existen también otras formas de afiliación, dirigidas a personas mayores de 70 años sin beneficio previsional, a quienes perciben beneficios previsionales del sistema italiano en la Argentina, a quienes han sufrido un accidente de trabajo posterior a marzo de 2001 y a beneficiarios en trámite de jubilación en la ANSES que requieran cobertura médica.

El sistema permite la incorporación de familiares a cargo del titular. Son elegibles la esposa o el esposo, los hijos menores de 21 años, hijos con discapacidad, concubinos, hijos estudiantes hasta los 25 años, así como familiares bajo guarda, tutela o curatela, y ascendientes como padres, abuelos o nietos con discapacidad.

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Para facilitar el acceso, la credencial de PAMI ahora es digital y se puede obtener desde la aplicación destinada a teléfonos móviles. Además, la cobertura de medicamentos ofrecida a los beneficiarios va desde el 40% hasta el 100%, según el cumplimiento de ciertos criterios.

PAMI permite la afiliación titular a jubilados y pensionados, pero también contempla variantes para mayores de 70 años y familiares a cargo bajo ciertas condiciones (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cobertura gratuita de medicamentos: criterios vigentes

El acceso sin cargo a medicamentos constituye uno de los beneficios, aunque está sujeto a un sistema segmentado. De acuerdo con el PAMI, la cobertura total no es universal y contempla restricciones estrictas fundadas en ingresos, patrimonio y existencia de cobertura médica adicional.

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La definición de los beneficiarios surge de una combinación de criterios socioeconómicos. El eje principal lo constituye el nivel de ingresos: sólo quienes perciben hasta 1,5 haberes previsionales mínimos pueden solicitar la gratuidad total. Este tope se extiende a 3 haberes mínimos en hogares donde convive al menos una persona con Certificado único de Discapacidad.

La situación patrimonial también es un factor decisivo. Según las regulaciones internas, quedan excluidos de la provisión gratuita aquellos afiliados que sean titulares de más de un inmueble, posean vehículos con menos de 10 años de antigüedad o registren bienes considerados de lujo, como embarcaciones o aeronaves.

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Otro requisito excluyente es la participación societaria o empresarial. Personas con participaciones en empresas u otras estructuras que evidencien capacidad económica suficiente quedan fuera del plan de medicamentos gratuitos.

La cobertura de medicamentos de PAMI puede ser total o parcial, según criterios socioeconómicos y patrimoniales rigurosos establecidos por la entidad (Imagen ilustrativa Infobae)

La existencia de cobertura de salud adicional —medicina prepaga o doble cobertura médica— determina también la exclusión, ya que se presume que dichos afiliados pueden cubrir por otra vía sus necesidades farmacológicas.

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En síntesis, deben confluir tres condiciones para acceder al programa sin costo: bajo nivel de ingresos, patrimonio limitado y ausencia de cobertura médica alternativa. Quienes no cumplen estos requisitos, acceden sólo a coberturas parciales o deben asumir el costo de los medicamentos por cuenta propia.

PAMI precisa que los afiliados que cumplen con todos los criterios pueden acceder a un vademécum de medicamentos cubiertos al 100%, lo cual representa un alivio económico especialmente relevante para quienes deben afrontar tratamientos crónicos o prolongados.

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Hacia fines del año pasado, tras un reclamo judicial, la entidad presentó un acuerdo de reparación integral ante la Justicia Federal. Como resultado, se instruyó a todas las delegaciones a garantizar el acceso y se promovió una simplificación de los trámites para acceder a la cobertura. Esto incluyó la ampliación del vademécum y la eliminación de barreras administrativas que habían motivado demandas en distintas provincias.

El nuevo esquema mantiene la segmentación socioeconómica, pero introduce mayor claridad en los procedimientos y reduce la burocracia. La cobertura total se concentra, entonces, en aquellos afiliados con menores recursos, pero bajo un sistema de acceso más simple y predecible.

PAMI se gestiona como organismo autárquico, con presupuesto propio y dirección estratégica independiente del Ministerio de Salud (Imagen ilustrativa Infobae)

Cómo funciona hoy el acceso a medicamentos gratuitos en el PAMI

El PAMI define con precisión las condiciones bajo las cuales los jubilados y pensionados pueden acceder al ciento por ciento de cobertura en medicamentos.

En la actualidad, pueden obtener medicamentos sin costo quienes reúnan las siguientes condiciones: percibir hasta 1,5 haberes previsionales mínimos (o hasta 3 haberes mínimos en caso de convivir con una persona con discapacidad), no contar con más de un inmueble, no poseer vehículos recientes ni bienes de lujo, no tener participaciones relevantes en sociedades y carecer de doble cobertura médica.

En la práctica, estos filtros implican que la gratuidad está orientada exclusivamente a los grupos de mayor vulnerabilidad económica y social.

El proceso de segmentación excluye de este beneficio, por ejemplo, a quienes tienen ingresos superiores al umbral definido, a los titulares de más de una propiedad o a quienes poseen algún vehículo fabricado en la última década. Del mismo modo, quedan fuera quienes mantengan abonos a medicinas prepagas, mutuales o cualquier otro sistema de cobertura médica adicional.

El acceso a medicamentos sin costo está orientado a los jubilados y pensionados en situación de mayor vulnerabilidad económica (Imagen Ilustrativa Infobae)

De acuerdo con la normativa vigente, sólo quienes superan todos los controles pueden beneficiarse del catálogo completo de medicamentos cubiertos, un alivio relevante considerando el peso del gasto farmacéutico en los hogares de adultos mayores.

Para responder de forma precisa: los jubilados y pensionados que integran el PAMI pueden acceder a la cobertura total en medicamentos si cumplen los requisitos de ingresos, patrimonio y ausencia de doble cobertura médica establecidos por la entidad. Quienes no alcancen estos criterios quedan al margen de la gratuidad y deben recurrir a descuentos parciales o afrontar el gasto completo de los tratamientos.

El rediseño reglamentario adoptado tras la intervención judicial y el acuerdo de reparación busca restaurar el acceso efectivo a la cobertura en medicamentos para los sectores más desprotegidos, al tiempo que introduce previsibilidad y transparencia en el proceso.

La red de atención de PAMI abarca todo el territorio nacional, permitiendo la gestión presencial de trámites en más de 600 agencias y en 38 Unidades de Gestión Local. El organismo sostiene una red de más de 8.000 médicos de cabecera y 17.000 prestadores, a lo que se suman 14.000 farmacias adheridas para el retiro de medicamentos.