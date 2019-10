View this post on Instagram

🔸En los últimos años hubo un aumento sustancial de personas que adoptaron este tipo de dietas que restringen los alimentos de origen animal, el foco de atención debe ponerse en el aporte adecuado de Proteínas, Hierro, Vitamina D, Calcio, Yodo, Omega 3 y Vitamina B12, nutrientes determinantes para la Salud y carentes en este tipo de Dietas. (1) 🔸Los humanos somos Omnívoros y toda nuestra biología evolutiva así lo evidencia, como el resto de los animales que ocupamos el ultimo eslabón de la cadena alimentaria tenemos la imposibilidad de sintetizar Proteínas o Vitamina B12, entre otros nutrientes que deben ser incorporados obligatoriamente con los alimentos. 🔸El Nitrógeno (mineral fundamental para la vida) es tomado por las plantas del suelo, a su vez es tomado por los animales herbívoros cuando ingieren las plantas transformándolo en Proteínas de Alto Valor Biológico, y por último traspasado a los animales que no tenemos la capacidad fisiológica de fabricar Proteínas que sí tienen los herbívoros, ese Nitrógeno vuelve a la tierra cuando los animales mueren y devolvemos el Nitrógeno, que es nuevamente tomado por las plantas cerrando así un ciclo ecológico que lleva miles de años y que es determinante para el Ecosistema. 🔸Cuando esa ingesta desaparece, aparecen las enfermedades por déficit de nutrientes, los médicos asistimos diariamente a ver esas consecuencias. Recientemente un grupo de investigadores argentinos del Hospital Garrahan detectaron compromiso neurológico grave por déficit de Vitamina B12 en lactantes hijos de madres veganas y vegetarianas, algo que llevó a poner a la comunidad médica en alerta (2). 🔸Los déficit de nutrientes no aparecen rápidamente ya que contamos con depósitos que nos permitieron sobrevivir a las Hambrunas y que pueden en algunos casos abastecernos por años hasta que el problema aparezca, es FUNDAMENTAL el asesoramiento médico adecuado por profesionales capacitados si se toman este tipo de decisiones para evitar patologías muchas veces graves e irreversibles. 1-https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30845641 2- Arch Argent Pediatr 2019; 117(4):e420-e424, J. Aguirre, M. Donato, M Buscio, V. Ceballos, M. Armeno, L. Aizpurúa ,L. Arpí.