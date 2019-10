Cuando la compañía lanzó su cigarrillo electrónico hace cuatro años, se basó en los medios de comunicación social como Facebook, Instagram y Twitter para promocionar su producto en anuncios que, especialmente al principio, presentaban como escenario divertidas fiestas de jóvenes de unos 20 años. “Hay pruebas abrumadoras de que el comportamiento de Juul contribuyó a que el producto se vendiera a los jóvenes”, asegura el doctor Robert Jackler, profesor e investigador principal del estudio Stanford Research Into the Impact of Tobacco Advertising de la escuela de medicina de la universidad.