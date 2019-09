"Al vapear no se aspira vapor de agua; es un vapor tóxico, ya que todos estos productos tienen un montón de alcoholes y glicoles que al entrar en contacto con el tejido pulmonar generan reacciones", señaló el experto, para quien "el mayor riesgo lo representan los jóvenes, que lo empiezan a consumir creyendo que es más sano que el cigarrillo común y no es así". Y reforzó: "El cigarrillo electrónico no es cool, es veneno".