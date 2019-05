Ante una primera consulta sobre el cambio de Ministerio a Secretaria: "Fue una decisión en un momento muy particular. El sentido fue concentrar la estructura en menos cabezas políticas. En la realidad no hubo cambios sustantivos, ni en la gestión o en el presupuesto, ni en las características o autonomía de la independencia del manejo. Creo que cuando pase la turbulencia, esta decisión se va a revertir y pienso que salud volverá a ser Ministerio. Me parece que es algo que va a ocurrir, ya que tiene especificidades técnicas y de gestión, planificación y estratégicas que merece ser un ministerio".