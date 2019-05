El sistema de la salud en la Argentina está delegado en su mayoría a las obras sociales, que pueden ser sindicales, a la medicina prepaga y solamente un 30% se atiende en hospitales públicos. Precisó Belocopitt: "Enfrentar y atender las necesidades de los sistemas de salud acorde al espacio-tiempo que va marcando la sociedad actual es el principal problema en los países desarrollados. Asumir que la salud no es filantropía, y que por supuesto que hay que garantizar el acceso, pero también hay que pensar cómo se financia. Y en este debate no puede estar ausente el Estado, como un actor central. Si a esto le sumamos la prolongación a nivel global de la expectativa de vida; hay que comprender que esa inversión y ese gasto será cada vez más creciente. Argentina está muy lejos de ocuparse y preocuparse por todo esto. Y se trata de una cuestión vital. El problema es cada vez más grande y si no reaccionamos y hacemos algo a tiempo, un día los argentinos nos vamos a levantar y el sistema de salud privado habrá colapsado", afirmó.