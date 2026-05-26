Yolanda Andrade y Julio César Chávez conmueven con emotivo beso en “un día inolvidable”

El exboxeador se mostró conmovido junto a su amiga

Yolanda Andrade compartió un video de su encuentro con Julio César Chávez y volvió a poner en primer plano su estado de salud, luego de informar en 2025 que fue diagnosticada con ELA y de revelar en días recientes que también padece neuralgia del trigémino.

La conductora publicó el reencuentro en redes sociales con el mensaje: “Ayer fue un día inolvidable. Gracias a todos los corazones que lo hicieron posible. Con amor siempre”.

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En el clip difundido por Andrade, también aparece Montserrat Oliver. Las imágenes muestran el momento en que la conductora y el exboxeador se abrazan, se besan y posan para una foto de recuerdo.

La propia publicación no detalla el motivo del encuentro. Por lo que se observa en el video, el reencuentro podría formar parte del programa “Montse & Joe”, que conducen Andrade y Oliver, pues ambas aparecen junto a Chávez en un entorno de grabación.

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Yolanda Andrade y Julio César Chávez se reencuentran en un emotivo momento compartido a través de redes sociales (Instagram)

Julio César Chávez le dio un mensaje de ánimo durante el reencuentro

Durante el abrazo, Julio César Chávez le dice a Yolanda Andrade: “Échale ganas, solo por hoy voy a estar bien, solo por hoy me la voy a pasar a toda madre”. La frase aparece en medio de las complicaciones de salud que la conductora ha hecho públicas en los últimos años.

En 2023, Andrade enfrentó un problema de salud por el que fue hospitalizada. Más tarde dio a conocer que se habría tratado de un aneurisma cerebral.

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En 2025, la conductora informó que fue diagnosticada con Esclerosis Lateral Amiotrófica. Recientemente también reveló que padece neuralgia del trigémino.

De acuerdo con MedlinePlus, ese trastorno nervioso causa dolor punzante o de tipo electrochoque en partes del rostro y puede empeorar con el tiempo. Ese contexto explica la reacción de sus seguidores, que dejaron mensajes de apoyo en la publicación.

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Julio César Chávez dedica palabras de ánimo a Yolanda Andrade durante el reencuentro en grabación de 'Montse & Joe' (Foto: Archivo)

La amistad entre Andrade y Chávez surgió cuando ambos enfrentaban adicciones

Yolanda Andrade ha contado en más de una ocasión que su cercanía con Chávez nació en una etapa marcada por el alcohol y las drogas. Ambos se acompañaron en esos años y mantuvieron el vínculo después de superar las adicciones.

En entrevista con Isabel Lascurain para “Abre la caja de”, Andrade relató que llegó a pasar hasta tres días encerrada con el boxeador en un baño, mientras escuchaban música y platicaban. Según esa misma versión, esas experiencias los hicieron más cercanos y consolidaron una amistad que se mantiene hasta hoy.

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Los amigos compartieron crudos momentos de adicción en su juventud (IG)

Andrade también recordó una de esas escenas con Isabela Lascurain: “Nos encerrábamos en el baño y ahí pasábamos hasta tres días, con una grabadora de coca y una bolsa escuchando música. Era una tristeza que quizá teníamos los dos, pero la única alegría es que estamos juntos”.