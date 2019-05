Aunque las propuestas de estudiar en el exterior no tardaron en llegar, Jerónimo siempre tuvo en claro que deseaba estudiar en una universidad en la Argentina. Actualmente se encuentra cursando el cuarto año de la carrera de Biotecnología en la Universidad de San Martín, donde también tuvo la oportunidad de desarrollar su invento en uno de los laboratorios. "Cuando empecé a evaluar qué quería estudiar, fui viendo distintas opciones pero siempre con la idea de que sea argentina. Me encontré con la Unsam y me interesó mucho por su infraestructura, así que me decidí y estoy feliz ahí", comentó Batista.