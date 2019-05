"Como su inclusión en el calendario nacional es relativamente nueva, muchos padres no conocen la obligatoriedad ni gratuidad de la vacuna y no se la aplican a los chicos, dejándolos desprotegidos tanto a ellos como a otros niños, ya que la no vacunación propicia una mayor circulación del virus. Recomendamos enfáticamente la consulta al pediatra, especialmente con niños menores de 24 meses o mayores pero con alguna enfermedad crónica", destacó por su parte la presidente de la SAP, Stella Maris Gil.