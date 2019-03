"El desafío de la vacunación antigripal es enorme desde el punto de vista que hay que generar mejores vacunas -consideró la especialista-. A diferencia de otras enfermedades como la polio, la gripe no se puede erradicar porque la enfermedad natural no da inmunidad de por vida, muta todo el tiempo, la vacuna no es 100% efectiva (se puede contraer gripe de todos modos) y además tiene como reservorio a otras especies como los chanchos y las aves".