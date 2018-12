—¿Qué se debe hacer ante una persona que cae desvanecida?

—Lo primero es chequear que la causa de la emergencia no represente un peligro para la persona que acude a ayudar. Es decir, hay que comprobar que no existan peligros en la zona tales como electricidad, gases tóxicos, etc. Luego debe evaluarse si se trata de un paro cardiorrespiratorio. Para eso, hay que llamarla y sacudirla. Si no responde, se debe descubrir el tórax de la víctima para ver si respira. Si no lo hace, indicar a alguien que esté cerca que llame a una ambulancia o hacerlo uno mismo y pedir un desfibrilador externo automático (DEA), que es un dispositivo portátil seguro y preciso preparado para que lo use cualquier persona entrenada de la comunidad. Su uso triplica las chances de sobrevida de la víctima.