"Este lanzamiento significa una ventaja para los profesionales, quienes finalmente podrán ofrecer a los pacientes, especialmente niños, una solución no quirúrgica que evita la presión sobre la piel, es fácil de usar y resulta muy cómoda de llevar. Es estéticamente atractivo y permanece en una posición óptima al no requerir de vincha para su sujeción, ofreciendo así un acceso continuo al sonido", agregó Constanzo, quien remarcó que a pocos meses de aprobado su uso en el país, hasta el momento no tuvieron rechazos de parte de prepagas u obras sociales para dar cobertura.