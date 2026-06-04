Ciclón tropical en México: ¿avanzará la formación de huracanes en distintas regiones del país?

Una representación impactante de la temporada de ciclones tropicales 2026 muestra múltiples huracanes sobre la Tierra y una costa azotada por vientos y olas devastadoras. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El inicio de junio mantiene bajo vigilancia a las autoridades meteorológicas debido a la posible formación de un ciclón tropical frente a las costas del Pacífico mexicano, mientras continúan las lluvias intensas en gran parte del territorio nacional.

De acuerdo con el más reciente reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este jueves 4 de junio se formó una zona de baja presión frente a las costas de Guerrero y Michoacán con 10 por ciento de probabilidad de convertirse en ciclón tropical en las próximas 48 horas.

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El sistema se localiza a 535 kilómetros al sur-suroeste de Punta San Telmo, Michoacán, y mantiene un desplazamiento lento hacia el nor-noreste, por lo que las autoridades mantienen vigilancia permanente sobre su evolución.

¿Qué regiones podrían verse afectadas por la formación de ciclones?

El SMN explicó que las condiciones atmosféricas actuales, combinadas con el ingreso de humedad de ambos océanos y la onda tropical número 4, favorecerán lluvias fuertes e intensas en distintas regiones del país.

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Entre los estados con pronóstico de lluvias intensas se encuentran Coahuila, Nuevo León, Jalisco, Michoacán, Puebla, Veracruz, Oaxaca y Chiapas, mientras que la Ciudad de México, Estado de México, Hidalgo, Querétaro y Guerrero registrarán precipitaciones muy fuertes.

Las autoridades advirtieron que las lluvias podrían estar acompañadas por descargas eléctricas y caída de granizo, además de generar deslaves, inundaciones y desbordamiento de ríos y arroyos.

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¿Cómo se forman los ciclones tropicales?

Según información de Protección Civil, un ciclón tropical es un sistema atmosférico de baja presión que se desarrolla sobre aguas cálidas y se acompaña de lluvias, tormentas eléctricas y fuertes vientos.

Estos fenómenos evolucionan por etapas: primero como perturbación tropical, después depresión tropical, tormenta tropical y finalmente huracán, dependiendo de la velocidad de sus vientos.

En México, la temporada de ciclones tropicales en el océano Pacífico comenzó el pasado 15 de mayo y se mantiene activa hasta noviembre, por lo que las autoridades recomiendan mantenerse atentos a los avisos oficiales.

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Persistirá el temporal de lluvias en México

El reporte meteorológico también señala que continuará el temporal de lluvias en gran parte del país durante las próximas horas, acompañado de rachas de viento de hasta 70 kilómetros por hora en estados del norte como Chihuahua, Sonora, Coahuila y Durango.

Además, se prevé oleaje elevado en zonas costeras de Baja California, Yucatán y Quintana Roo, mientras que varias entidades seguirán bajo efectos de una intensa ola de calor con temperaturas superiores a los 40 grados Celsius.

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Ante este panorama, Protección Civil y el SMN pidieron a la población mantenerse informada a través de canales oficiales y seguir las recomendaciones preventivas en caso de lluvias, vientos fuertes o posible evolución ciclónica.