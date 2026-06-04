Dominica Duque habría lanzado indirecta a Alejandro Estrada tras su triunfo en ‘La casa de los famosos’: “Quiere que vuelva, pero no”

Un video viral de Dominica Duque en redes sociales desató especulaciones entre sus seguidores sobre su vínculo con Alejandro Estrada - crédito @dominicaduque/ TikTok

Dominica Duque, conocida presentadora y exparticipante de Masterchef Celebrity, volvió a captar la atención de sus seguidores tras responder preguntas sobre una posible reconciliación con el actor Alejandro Estrada, reciente ganador de La casa de los famosos Colombia 2026.

La inquietud surgió luego de que Duque publicara en redes sociales un video en el que, siguiendo una tendencia popular, simulaba que un exnovio intentaba retomar la relación y ella lo rechazaba.

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“Quiere que vuelva, pero no”, fue la frase de la canción elegida para el clip, lo que de inmediato desató especulaciones entre sus fanáticos. Uno de los comentarios no tardó en asociar la situación con Alejandro Estrada. Una seguidora le escribió: “Si es Alejandro, no dudes en decirle que sí”, a lo que Dominica respondió con humor: “Jajajja nop no es”.

Tras la oleada de comentarios sobre una posible reconciliación, Dominica Duque aclaró que su video viral no alude a Alejandro Estrada - crédito cortesía Canal RCN

La presentadora aclaró en reiteradas ocasiones que el video no hacía referencia a su expareja, pese a que otros usuarios insistieron en vincular la grabación con el actor.

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Cabe recordar que la relación entre Dominica Duque y Alejandro Estrada surgió durante su paso por Masterchef Celebrity, donde se conocieron y formaron una pareja que continuó su vínculo una vez finalizó el programa. Meses después, anunciaron públicamente su ruptura, sin dar detalles sobre los motivos, aunque ambos dejaron claro que terminaron en buenos términos y con respeto mutuo. “Le deseo lo mejor en todos sus proyectos”, fue uno de los mensajes que compartieron al momento de anunciar la separación.

El interés en la vida sentimental de ambos creció tras la victoria de Estrada en el reality de convivencia. El actor fue consultado sobre la posibilidad de una reconciliación con Duque durante una entrevista, a lo que respondió: “Con ella, todo sí”, una frase que dejó abierta la puerta a nuevas especulaciones entre sus seguidores.

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Por el momento, Dominica Duque continúa generando contenido en sus redes sociales y ha preferido no profundizar en rumores sobre su vida privada. Mientras tanto, Alejandro Estrada se concentra en readaptarse a su rutina después de casi 140 días de encierro en La casa de los famosos Colombia, proceso que ha incluido acompañamiento psicológico.

Dominica Duque y Alejandro Estrada iniciaron su relación durante Masterchef Celebrity y anunciaron su ruptura meses después, manteniendo una relación cordial - crédito @dominicaduque / Instagram

Alejandro Estrada envía un mensaje conciliador a Nataly Umaña tras la polémica en ‘La casa de los famosos’

Por otro lado, Alejandro Estrada fue consultado por la prensa sobre su relación con su exesposa, la actriz Nataly Umaña, después del mediático episodio de infidelidad que vivieron durante el reality. Estrada, quien mantuvo la compostura frente a las cámaras, aprovechó la oportunidad para referirse con serenidad a la situación y enviar un mensaje conciliador.

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“Yo ya he hablado con Nataly y le deseo que esté bien”, expresó Estrada, dejando claro que no guarda resentimientos hacia su expareja. Durante la entrevista, el actor señaló que comprende el contexto en el que ocurrieron los hechos y que su intención no es juzgarla. “La entiendo perfectamente, cada uno vive sus procesos de forma distinta”, afirmó, mostrando empatía hacia la situación que ambos atravesaron en el programa.

El episodio de la infidelidad de Nataly Umaña dentro del reality fue ampliamente comentado tanto por los seguidores como en medios de comunicación, generando múltiples reacciones en redes sociales. Estrada insistió en que, pese a la exposición mediática y las críticas, ha optado por mantener una postura de respeto y comprensión. “No tengo nada que reprocharle, ambos tuvimos que afrontar momentos difíciles frente a millones de personas”, dijo el actor.

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Alejandro se sinceró sobre la relación que mantiene con su exesposa Nataly Umaña y aseguró que incluso esperó que entrara a un congelado - crédito cortesía Canal RCN

Alejandro Estrada también mencionó que, después de su salida del programa, ha procurado centrarse en su bienestar personal y en sus nuevos proyectos, sin dejar que los hechos del pasado influyan en su presente. “Lo más importante es seguir adelante y aprender de cada experiencia”, concluyó Estrada, quien ha recibido muestras de apoyo tanto de sus seguidores como de sus colegas del medio artístico.

La reacción calmada y reflexiva de Estrada ante la situación con Nataly Umaña ha sido destacada por quienes valoran su madurez y su capacidad para manejar temas personales en el ámbito público.

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