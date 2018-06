"Y para colmo, la diversión adolescente se caracteriza por la falta de adultos, la ausencia de autoridades -analizó Adrián Dall'Asta, creador de Fundación Padres-. Hay que hacerse presentes. Escuchar a nuestros hijos, sabiendo qué hacen, dónde y con quién. Llevarlos y buscarlos, acordar y negociar algunos límites, pero ser claros y firmes en otros. Quizás ellos puedan dar señales de enojo o de fastidio con nuestra presencia. Aun así tenemos que estar ahí para decir que no, no sólo con palabras sino con nuestro ejemplo. Proteger, cuidar y dialogar. Porque la vida tiene momentos divertidos, pero lo que daña no debe ser considerado divertido".