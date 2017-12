La HTA es una enfermedad que puede reconocer varias causas: estrés, antecedentes hereditarios, consumo desmedido de sal, vida demasiado sedentaria, etc. Los nervios no son un causal de HTA, y la prueba es que muchas personas nerviosas no padecen esta enfermedad. Lo que sí existe es el factor conocido como 'hipertensión de la bata blanca': hay personas que experimentan aumentos de la presión debido a los nervios que les ocasiona el momento del control; por ello se sugiere realizar más de una medición, y dejar pasar unos minutos entre una y otra.