Violeta, de los foros de política donde Saravia era activa, se lamenta: “¡Yo sé que por respeto estamos todos mudos por Silvia! Me siento mal de no decir cuánto lo siento, nos acercamos este tiempo por la política, siempre me apoyó, me alentó, me aconsejó, era muy medida, me hablaba con cariño… Este silencio me hace mal”.