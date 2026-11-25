En la Argentina, nueve de cada diez cargas viajan en camión, en una red vial donde el 75% de los caminos son de tierra (FADA)

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El sistema de transporte argentino enfrenta importantes deficiencias que impactan tanto en la competitividad de la agroindustria como en el bolsillo de los consumidores. Según un informe elaborado por la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina (FADA), junto con la Fundación CEEA, nueve de cada diez cargas que se trasladan en el país viajan en camión por rutas, mientras que apenas el 5% utiliza el ferrocarril. El diagnóstico pone en evidencia una fuerte dependencia del transporte automotor y la necesidad de avanzar hacia un esquema logístico más integrado.

La problemática adquiere mayor dimensión si se considera que el 60% de las cargas que circulan en Argentina son de origen agroindustrial. Además, más del 75% de la red vial está conformada por caminos de tierra, mientras que solamente el 14% se encuentra pavimentado y el resto corresponde a caminos de ripio. A esto se suma que entre el 65% y el 70% de la Red Vial Nacional presenta condiciones regulares o malas, una situación que dificulta el traslado de la producción y eleva los costos operativos.

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Las consecuencias de esta infraestructura deficiente no se limitan al sector productivo. El costo del transporte forma parte de la estructura de precios de los alimentos y otros bienes que llegan a las góndolas. En ese sentido, Nicolle Pisani Claro, economista jefa de FADA, explicó que los gastos logísticos integran el circuito de formación de precios y que mejorar la eficiencia del sistema podría traducirse en productos más accesibles para los consumidores, además de incrementar la seguridad vial.

Un informe elaborado por FADA puntualiza que combinar el camión con el tren puede reducir hasta un 30% el costo del transporte agrícola entre Córdoba y Rosario (FADA)

El informe también advierte sobre la pérdida de competitividad frente a otros países. Transportar granos en camión en Argentina resulta un 36% más caro que en Estados Unidos y un 10% más costoso que en Brasil para distancias similares. De acuerdo con Antonella Semadeni, economista de FADA, esta diferencia responde al deterioro de la infraestructura, los mayores tiempos de espera, una flota de camiones más antigua y los elevados costos operativos, impositivos, laborales y financieros.

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Frente a este escenario, el estudio plantea que la solución no pasa por reemplazar un medio de transporte por otro, sino por aprovechar las ventajas de cada sistema. Actualmente, la tarifa ferroviaria para trasladar granos es un 62% inferior a la del camión por tonelada-kilómetro. Al combinar ambos medios, utilizando el transporte automotor para los trayectos cortos y el ferrocarril para las distancias más extensas, el costo del flete podría reducirse un 30% en el recorrido Córdoba-Rosario y hasta un 46% en el trayecto Salta-Rosario.

Sin embargo, el desarrollo ferroviario también enfrenta limitaciones. Apenas el 53% de la red nacional de trenes de carga se encuentra operativa, mientras que en la Región Centro ese porcentaje desciende al 42%. Fiorella Savarino, economista de FADA, sostuvo que el camión y el tren son complementarios: el primero resulta fundamental para conectar los establecimientos rurales con los acopios, mientras que el segundo permite aprovechar economías de escala y reducir los costos en los recorridos largos. Además, modernizar las vías e incrementar los volúmenes transportados podría permitir una reducción adicional de hasta el 43% en las tarifas ferroviarias.

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Desde la Fundación FADA aseguran que mejorar los caminos y articular camión y tren implicaría un costo menor en el transporte, lo que repercutiría en el precio que pagamos en góndola por los alimentos (FADA)

El desafío logístico cobra todavía más relevancia ante las posibilidades de expansión de la producción agropecuaria. FADA proyectó un escenario a diez años, condicionado a la eliminación de las retenciones, en el que la producción nacional de granos podría crecer un 52% y sumar más de 70 millones de toneladas adicionales. De ese volumen, alrededor de 53 millones de toneladas necesitarían trasladarse hacia el Gran Rosario para su exportación o transformación industrial en harinas y aceites.

Para responder a ese crecimiento, el informe identifica la infraestructura vial, ferroviaria, portuaria y de almacenamiento como los principales puntos a fortalecer. Si bien los puertos cuentan con capacidad disponible —actualmente utilizan el 31% de su capacidad de recepción y el 26% de despacho—, los establecimientos de almacenamiento trabajan al 93% de su capacidad. En este contexto, el uso de silobolsas aparece como una alternativa complementaria para absorber una mayor producción, mientras que el ferrocarril podría desempeñar un papel central en el traslado de los nuevos volúmenes.

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Finalmente, FADA señala que mejorar los caminos, mantener las rutas, modernizar y ampliar la red ferroviaria, optimizar los puertos y fortalecer el almacenamiento son condiciones fundamentales para impulsar el crecimiento agroindustrial. La transformación del sistema no solo permitiría reducir los costos logísticos y mejorar la competitividad internacional, sino también generar beneficios concretos para la sociedad: mayor seguridad en las rutas, menores precios en los productos de consumo cotidiano y más oportunidades de desarrollo para la economía argentina.