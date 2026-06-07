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La cadena del huevo fortalece su perfil exportador con un crecimiento récord

Durante el primer cuatrimestre de 2026, las ventas al exterior superaron los 10,8 millones de dólares ¿Quiénes son los principales compradores?

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Huevo
Durante el primer cuatrimestre de 2026, las ventas al exterior se incrementaron 28,5% interanual en valor (Freepik)

Las exportaciones argentinas de ovoproductos continúan consolidando su presencia en los mercados internacionales. Durante el primer cuatrimestre de 2026, las ventas al exterior alcanzaron los 10,8 millones de dólares, lo que representa un crecimiento interanual del 28,5% en valor, según informó la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación sobre la base de datos del INDEC y del SENASA.

El desempeño también fue positivo en términos de volumen. Entre enero y abril se exportaron 1.312 toneladas de ovoproductos, un 8% más que en igual período del año anterior. El resultado ratifica la competitividad de una industria que logró posicionarse como proveedora de alimentos de alto valor agregado para algunos de los mercados más exigentes del mundo.

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Argentina cuenta con una larga trayectoria como exportador de productos derivados del huevo, reconocidos internacionalmente por sus estándares de calidad e inocuidad. Esa reputación le ha permitido abastecer destinos de elevada exigencia sanitaria y comercial, entre ellos países de la Unión Europea y Japón.

Industria del huevo
Argentina es un histórico exportador de ovoproductos y cuenta con un importante reconocimiento mundial en cuanto a la calidad, siendo proveedores de destinos muy exigentes como la Unión Europea y Japón

Durante los primeros cuatro meses del año, los principales compradores fueron Dinamarca, Japón, Chile, Austria y Macedonia del Norte. A estos mercados se sumaron otros destinos como Suecia, Rusia, Arabia Saudita, Costa Rica, Perú, Colombia, Uruguay, Ecuador y México, ampliando la diversificación geográfica de las exportaciones.

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Uno de los datos destacados del período fue que Argentina logró cubrir la totalidad de la cuota libre de aranceles de 333 toneladas de huevo entero y yema —equivalentes a huevo fresco— asignada al Mercosur, a pocos días de la entrada en vigencia del acuerdo comercial entre el bloque sudamericano y la Unión Europea.

Entre los productos más demandados se encuentran el huevo entero, la yema y la albúmina en polvo, insumos utilizados por la industria alimenticia para la elaboración de mayonesas, panificados, budines, pastas, helados y otros alimentos procesados. El crecimiento de las exportaciones confirma el potencial de una cadena que sigue ganando protagonismo en el comercio exterior agroindustrial argentino.

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