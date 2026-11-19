Las exportaciones del sector girasolero entre enero y septiembre de este año, mostraron un incremento interanual del 81,9% (Reuters)

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El complejo girasolero argentino atraviesa uno de sus mejores momentos comerciales, impulsado por la firmeza de los precios internacionales del aceite, el crecimiento de las exportaciones y una mayor actividad industrial. Así lo señala el último informe de coyuntura de noviembre de 2026 de la Asociación Argentina de Girasol (ASAGIR), elaborado por su asesor económico, Jorge Ingaramo. Uno de los datos más destacados es que las exportaciones del sector alcanzaron los 3.025,7 millones de dólares entre enero y septiembre, lo que representa un incremento interanual del 81,9%. De esta manera, el complejo explicó el 7,2% de las ventas externas totales del sector agroindustrial.

El contexto internacional continúa favoreciendo al negocio. A pesar del ingreso de una importante cosecha del hemisferio Norte, el aceite de girasol conserva valores elevados debido a los altos costos de transporte marítimo y las dificultades logísticas que persisten en las regiones del mar Negro y de Azov.

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Según los registros de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, las cotizaciones CIF Rotterdam se ubicaron en 1.475,55 dólares por tonelada para noviembre y 1.450,50 dólares para diciembre, valores que superan en un 51% el promedio de la década anterior a la invasión rusa a Ucrania. En el mercado local, el FOB alcanzó los 1.345 dólares por tonelada para noviembre y los 1.339 dólares para diciembre, mientras que las posiciones de abril-mayo de 2027 se ubicaron en 1.315 dólares.

Más molienda y expectativas para la nueva campaña

La industria procesó 4,406 millones de toneladas de girasol entre enero y septiembre de este año, lo que representa un crecimiento interanual del 21,7% (Revista Chacra)

La dinámica comercial también se refleja en el mercado interno. Al 28 de octubre, las compras de girasol correspondientes a la campaña 2025/26 totalizaban 5,295 millones de toneladas, un volumen 41,1% superior al registrado en igual período del ciclo anterior. Para la campaña 2026/27, las operaciones ya alcanzaban las 829.800 toneladas. A su vez, la industria procesó 4,406 millones de toneladas entre enero y septiembre, lo que representa un crecimiento interanual del 21,7%.

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En cuanto a la campaña 2026/27, las perspectivas productivas también muestran un escenario expansivo. La Bolsa de Cereales de Buenos Aires mantiene una estimación de 3,1 millones de hectáreas sembradas y proyecta una cosecha de 7 millones de toneladas, con un crecimiento del área del 3,3% respecto del ciclo anterior. Al comienzo de noviembre, la implantación había cubierto el 72,4% de la superficie prevista, equivalente a 2,244 millones de hectáreas. Las labores ya habían finalizado en el NEA, el centro-norte de Santa Fe, el centro-norte de Córdoba y el Núcleo Norte, mientras que en otras regiones continuaban a diferentes ritmos, condicionadas por la disponibilidad de humedad en los suelos.

Las proyecciones de producción presentan diferencias entre los organismos especializados. El Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) estimó para la Argentina una cosecha de 7,8 millones de toneladas, en un contexto de producción mundial prevista en 63,16 millones, un 14,1% más que en la campaña anterior, pese al recorte de 600.000 toneladas en la estimación para Rusia. Por su parte, Oil World calculó una producción argentina de 6,9 millones de toneladas, sobre una superficie de 3,25 millones de hectáreas y un rendimiento promedio de 2,12 toneladas por hectárea. La Secretaría de Agricultura de la Nación, en tanto, proyectó un área de siembra de 3,19 millones de hectáreas.

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