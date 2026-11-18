La industria fitosanitaria amplía su red nacional de recuperación de envases: CamploLimpio superó los cien centros de acopio (Revista Chacra - Visuales IA)

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La gestión de los envases vacíos de fitosanitarios avanza en la Argentina, aunque todavía enfrenta obstáculos para completar el circuito de recuperación y reciclado. CampoLimpio superó los 100 Centros de Almacenamiento Transitorio (CAT) construidos en el país, una infraestructura que permite retirar del campo millones de kilos de plástico y reincorporarlos a procesos industriales. Sin embargo, detrás de ese crecimiento persiste una preocupación: una parte importante de los recipientes continúa fuera del sistema formal, mientras que las dificultades económicas y la falta de trazabilidad condicionan las posibilidades de recuperación.

Más centros, más recuperación

Desde su puesta en funcionamiento, en 2019, la red pasó de siete centros a 102 construidos, de los cuales 99 están operativos y otros tres avanzan en sus procesos de habilitación. Presente en 22 provincias, el sistema permitió recuperar más de 28 millones de kilos de envases vacíos desde su creación. En 2026, hasta septiembre, se habían recuperado casi cinco millones de kilos, un 11% más que durante el mismo período del año anterior, según datos institucionales.

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La red cuenta con 102 Centros de Almacenamiento Transitorio (CAT) construidos, de los cuales 99 se encuentran operativos y otros 3 avanzan en los procesos de habilitación (CampoLimpio)

Durante una recorrida por Carmen de Areco, Juan Manuel Medina, gerente de Relaciones Institucionales y Comunicación de CampoLimpio, destacó a Chacra TV que el volumen recuperado en el año ya supera los seis millones de kilos.

El crecimiento también se refleja en las inversiones. Medina precisó que cada centro demanda más de 200 millones de pesos y que la industria fitosanitaria financia íntegramente el sistema, con una inversión acumulada superior a los 120 millones de dólares desde su creación. La expansión territorial, no obstante, no garantiza por sí sola que todos los envases tengan un destino adecuado: el desafío pasa por mejorar la devolución, asegurar el lavado y encontrar mercados que permitan aprovechar el plástico recuperado.

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“Superar los 100 CAT no cierra una etapa, sino que abre nuevos desafíos. El próximo paso es consolidar el despliegue territorial y lograr que cada vez más envases ingresen al sistema formal", explicó Juan Manuel Medina, de CampoLimpio (Revista Chacra)

¿Qué función cumple en la cadena agroindustrial CampoLimpio?

CampoLimpio es la organización encargada de diseñar e implementar un sistema integral de gestión ambiental para recuperar los envases vacíos de productos fitosanitarios utilizados en el campo argentino. Su función es articular a productores, distribuidores, empresas, operadores, recicladores y autoridades públicas para que los recipientes sean recibidos, clasificados y derivados a circuitos autorizados de tratamiento y reutilización. Su funcionamiento se enmarca en la Ley Nacional 27.279, sancionada en 2016, que establece los presupuestos mínimos de protección ambiental para la gestión de estos envases.

Los Centros de Almacenamiento Transitorio (CAT) constituyen una de las principales puertas de entrada al circuito formal. Allí los productores entregan los recipientes acondicionados, se realiza una clasificación inicial y posteriormente se coordina su traslado a operadores habilitados. El sistema también contempla jornadas de recepción itinerantes y puntos de devolución en establecimientos de distribuidores, con el propósito de ampliar la cobertura territorial y facilitar el cumplimiento de las obligaciones ambientales.

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¿Cómo es la estructura de un Centro de Almacenamiento Transitorio de Envases Vacíos? (CampoLimpio)

La provincia de Buenos Aires, que concentra 31 CAT y genera el mayor volumen de envases del país, tiene un papel central en este esquema. Luis Couyoupetrou, subsecretario de Control y Fiscalización del Ministerio de Ambiente bonaerense, destacó en Chacra TV que la cartera es la autoridad de aplicación de la normativa y tiene la responsabilidad de acompañar su implementación. “Para que funcione tenemos que trabajar muy articuladamente con CampoLimpio, tanto para la planificación, para ver las necesidades del territorio, como para generar normativa propia de la provincia de Buenos Aires, siempre cuidando el ambiente y la salud de la población”, sostuvo.

Carmen de Areco, una experiencia de articulación público-privada

En Carmen de Areco, el funcionamiento del CAT gestionado por EcoPioneras refleja la articulación entre el sector público, la industria, los distribuidores y las organizaciones que intervienen en la recuperación de los recipientes. Medina destacó la participación de CampoLimpio, el distribuidor Valla Casal, la cooperativa y el Ministerio de Ambiente provincial como una muestra concreta de ese trabajo conjunto. “Este CAT es muestra de ese trabajo público-privado”, afirmó.

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Luis Couyoupetrou, subsecretario de Control y Fiscalización del Ministerio de Ambiente bonaerense, destacó: “sabemos que para que funcione tenemos que trabajar muy articuladamente con CampoLimpio” (Revista Chacra)

El intendente Iván Villagrán recordó que el municipio “había comenzado con una experiencia municipal de un centro de acopio de fitosanitarios”, pero cuando se necesitó ampliar y reorganizar el espacio, se avanzó en la articulación con CampoLimpio y otros actores para consolidar el funcionamiento actual.

El jefe comunal destacó que durante años persistieron prácticas rurales que hoy resultan impensables por los riesgos que implican para la salud. Para Villagrán, el cambio forma parte de un proceso de concientización social sobre el manejo de los residuos y sus consecuencias.

El intendente de Carmen de Areco, Iván Villagrán, explicó que la ubicación del distrito, atravesado por las RP 31 y 51 y la RN 7, permite que el centro reciba envases de establecimientos de la región (Revista Chaca)

La ubicación del distrito, atravesado por las rutas provinciales 31 y 51 y la ruta nacional 7, permite que el centro reciba envases no solamente de productores locales, sino también de establecimientos de la región. “Ojalá que sea una experiencia que se replique en muchos lugares más”, manifestó Villagrán.

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Bidones A y B: el lavado que puede cambiar el destino del plástico

Uno de los aspectos determinantes del sistema es la clasificación de los recipientes según las condiciones en las que llegan a los centros. Los denominados envases A son aquellos que fueron correctamente lavados y acondicionados, por lo que pueden ingresar al proceso de reciclado. Los B, en cambio, son los que no reúnen las condiciones exigidas y deben recibir un tratamiento de disposición final.

CampoLimpio capacita a personas vinculadas a la agroindustria a través de encuentros realizados en distintas regiones del país (CampoLimpio)

Cristina Romero, presidenta de la Cooperativa de Trabajo EcoPioneras, explicó que el procedimiento puede realizarse mediante triple lavado o lavado a presión.

El triple lavado es un proceso manual que se hace de forma individual con cada envase: se vacía por completo el producto en el tanque pulverizador, se llena el envase con agua limpia, se cierra herméticamente y se agita enérgicamente durante 30 segundos (en distintas posiciones). Luego, se vierte el agua del enjuague directamente en el tanque de la pulverizadora, aprovechando el producto remanente. El procedimiento se repite dos veces más (en total, tres enjuagues). En tanto, el lavado a presión es mecánico, aprovechando la válvula con la que cuentan las aplicadoras, utilizando agua limpia a alta presión. El agua residual de la limpieza es dirigida de forma directa al tanque de la máquina.

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Por su parte, Medina insistió en que la limpieza debe realizarse inmediatamente después de la aplicación, dentro del propio lote. “El buen lavado es clave que lo podamos hacer en el momento que se terminó de aplicar”, remarcó. Además, señaló que las máquinas autopropulsadas ya cuentan con dispositivos diseñados para realizar el triple lavado. El procedimiento no solamente mejora las posibilidades de recuperación del plástico, sino que también permite aprovechar el producto remanente: “Puede volver al caldo de cultivo que se realizó, puede volver al tanque, y por lo tanto hay menos pérdida y más eficiencia para el productor”.

El CAT Carmen de Areco, operado por una cooperativa de trabajo fundada por mujeres en 2020, combina la gestión ambiental con la generación de oportunidades laborales, economía circular y educación ambiental, explicó su presidenta, Cristina Romero (Revista Chacra)

La importancia de cumplir con estas condiciones se refleja en los resultados del sistema: durante 2026, cerca de un millón de kilos de envases sin lavar, equivalentes al 20% del material recuperado hasta el período informado, tuvo como destino la disposición final. En ese contexto, la presidenta de la Cooperativa de Trabajo EcoPioneras, fue contundente al explicar las consecuencias de una limpieza inadecuada: “Es una buena práctica para que realmente el bidón pueda después volver a la industria; si no, se pierde y va al proceso de B, que significa que se hace disposición final, se incinera. Los B se queman”.

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Cómo funciona la economía circular

Una vez que los envases llegan al CAT de Carmen de Areco, EcoPioneras realiza una nueva clasificación, porque no siempre los recipientes ingresan en condiciones perfectas. “Nosotros hacemos la segregación porque, aunque le expliquemos, a veces no vienen perfectos los bidones”, explicó Romero. Posteriormente, los envases van hacia los centros recicladores habilitados provincialmente, donde son molidos y tratados hasta convertirse en pellets.

Al recorrer el CAT de Carmen de Areco, Juan M. Medina, de CampoLimpio, destacó que “la cantidad y ubicación de los centros se planifican junto con las autoridades competentes, para que el sistema siga creciendo de modo eficiente, sostenible y acorde con las necesidades de cada territorio” (Revista Chacra - Visuales IA)

Los pellet de polietileno de alta densidad son una materia prima que puede ingresar a distintos procesos industriales. Según el producto que se quiera fabricar, el material se procesa mediante matrices y otros procedimientos, como la extrusión, para obtener nuevos elementos. Durante la recorrida, Medina mostró una muestra de ese pellet y explicó las posibilidades de transformación que ofrece.

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Entre los destinos aparecen caños, baldes y nuevos bidones, además de productos destinados a instalaciones de infraestructura. EcoPioneras presentó muestras de caños tricapa para instalaciones eléctricas. Romero explicó que se promueven artículos que no estén en contacto directo con la vida cotidiana de las personas, para evitar posibles riesgos de contaminación a largo plazo. Las estadísticas institucionales muestran que, del material ingresado a los recicladores durante 2026, el 35% se transformó en nuevos bidones y otro 44% se destinó a caños tritubo para fibra óptica. En total, existen más de 20 aplicaciones autorizadas para el plástico recuperado que cumple con las condiciones exigidas.

El 50% que todavía queda fuera del circuito formal

A pesar del crecimiento de la infraestructura, el sistema enfrenta una dificultad que preocupa especialmente a las autoridades bonaerenses: la cantidad de recipientes que no llega a los centros habilitados. Couyoupetrou estimó que la provincia recupera aproximadamente la mitad de los envases que genera, mientras que el otro 50% permanece en los establecimientos rurales o termina en manos de recolectores informales. “¿Qué pasa con el otro 50%? Se los queda en el campo, se los llevan los recolectores informales”, advirtió.

Iván Villagrán, intendente de Carmen de Areco; Juan M. Medina, gerente RRII y Comunicación de CampoLimpio; Oriana Zorrilla, del equipo de Comunicaciones de CampoLimpio; y Cristina Romero, presidenta de EcoPioneras acompañaron a Chacra TV durante la recorrida por el CAT (Revista Chacra)

El subsecretario explicó que las tareas de fiscalización permiten detectar situaciones irregulares y que, en algunos procedimientos, se encuentran galpones donde se acumulan recipientes que posteriormente pueden incorporarse al circuito de CampoLimpio. Sin embargo, reconoció que existen numerosas brechas por las que los envases se pierden antes de llegar a los centros habilitados. “Nosotros hacemos inspecciones, encontramos galpones y cuando aparece eso, CampoLimpio lo absorbe, pero también hay distintos lugares, grietas, brechas que hacen que el sistema pierda ese 50%”, describió en diálogo con Chacra TV. Para Villagrán, esa brecha también representa un desafío para los municipios y las comunidades rurales.

El plástico reciclado también necesita mercado

A las dificultades para recuperar los recipientes se suma otro obstáculo: conseguir que el material procesado encuentre compradores y pueda transformarse efectivamente en nuevos productos. Couyoupetrou identificó dos grandes barreras: la entrega incorrecta de los envases por parte de algunos productores y las limitaciones de la cadena industrial para absorber el plástico recuperado. “Hoy no tenemos tantas industrias que generen productos a partir de estos plásticos por distintas causas”, explicó. Y agregó, en cuanto al mercado de tubos para fibra óptica, que atravesó un período de menor actividad, aunque recientemente comenzó a mostrar nuevas oportunidades.

Tras reducir el plástico de los envases vacíos de fitosanitarios, se reutiliza el material para objetos que no afecten a las personas, los animales y el medio ambiente, como postes, varillas, baldes para albañil, caños para cloacas o conos de señalización (Revista Chacra - Visuales IA)

En tanto, el gerente de Relaciones Institucionales y Comunicación de CampoLimpio, Juan Manuel Medina, coincidió en que el desafío no termina con la recuperación y clasificación de los envases, sino que es necesario incrementar la utilización de plástico reciclado en nuevos productos y, especialmente, en los propios recipientes fitosanitarios. “Promover que este plástico termine en los propios envases fitosanitarios, aumentar el nivel de plástico reciclado que se usa en los envases”, planteó como uno de los objetivos centrales. La meta es avanzar hacia recipientes fabricados íntegramente con material recuperado: “Si vamos camino a los envases 100% realizados con plástico reciclado, nos va a dar seguramente un proceso de economía circular totalmente cerrado”.

Trazabilidad y empleo: desafíos y logros del sistema

Otro de los grandes objetivos de CampoLimpio es lograr un seguimiento integral de cada recipiente desde que se comercializa hasta que recibe su tratamiento final. regresar al circuito correspondiente. En ese sentido, Medina destacó que cada productor que entrega sus envases recibe una constancia oficial con sus datos, las cantidades y los kilos ingresados. “Hoy es el único certificado ambiental oficial al cual el productor puede acceder en todo el país en términos ambientales”. El documento permite acreditar la devolución ante las autoridades, aunque todavía no reemplaza la necesidad de contar con un sistema nacional que permita seguir el recorrido completo de cada recipiente.

El CAT Carmen de Areco es operado por una cooperativa de trabajo dedicada a la recuperación y gestión de materiales reciclables (Revista Chacra - Visuales IA)

En paralelo, experiencias como la de EcoPioneras demuestran que la gestión ambiental también puede convertirse en una fuente de trabajo y desarrollo regional. La cooperativa opera entre Campana y Carmen de Areco, tiene previsto ampliar sus instalaciones y trabaja en Zárate, Exaltación de la Cruz y San Isidro. Actualmente cuenta con 14 personas en sus operaciones. “Lo que nos permite ser una cooperativa es que realmente nosotros, los socios, somos dueños de la empresa”, explicó Romero, quien destacó que la organización cumple con sus obligaciones tributarias y que su fortaleza está en el esfuerzo compartido: “Nosotros empujamos todos juntos porque hacemos crecer nuestra propia empresa”.

La aspiración de EcoPioneras es avanzar hacia una participación más integral en la cadena, convertirse en operadora y producir sus propios artículos a partir del plástico recuperado. “Darle la trazabilidad completa a estos bidones fitosanitarios”, resumió Romero al describir el horizonte de la cooperativa.

Por su parte, CampoLimpio busca ampliar su cobertura, superar las dificultades para la circulación del material entre provincias y mejorar el conocimiento del sistema entre los productores, para lo cual Medina destacó también la importancia de la comunicación para acercar estas herramientas al sector agropecuario.

CampoLimpio ya recuperó más de 28 millones de kilos de envases vacíos para darles un destino seguro (Revista Chacra)

Desde sus inicios CampoLimpio ha recopilado las dudas más frecuentes de los productores respecto del funcionamiento del sistema y le ha dado respuesta a cada una de esas inquietudes, esenciales para avanzar en este modelo de economía circular.

¿En qué vehículo se llevan los envases del campo al CAT o campaña itinerante? Para llevar los envases desde el campo al CAT no hace falta ninguna habilitación especial, más allá de las que exige la ley de tránsito para circular.

¿Se debe pagar algo? No, la entrega de envases a los CAT no tiene costo alguno. Según la ley nacional que regula esta actividad, se pueden cobrar costos de gestión por devolver envases a los CAT que no están correctamente lavados y perforados, pero por el momento CampoLimpio no está realizando este cobro.

¿Les cobran una multa a los productores? La ley no prevé el cobro de multas para los productores que devuelvan correctamente sus envases en un CAT o campaña itinerante.

Para obtener el certificado ambiental otorgado por CampoLimpio, se deben entregar los envases en los lugares de recepción formales (CampoLimpio)

¿Se deben llevar los envases lavados? Sí, los envases tipo A (susceptibles a ser lavados) deben entregarse con el triple lavado o lavado a presión y perforados conforme la norma IRAM 12.069.Los envases tipo B son los que no se pueden lavar porque su contenido no es miscible en agua o la presentación del envase no lo permite, por lo que se entregan sin lavar.

¿Se pueden llevar envoltorios, pallets, silo bolsa, bolsa de fertilizante, envases de productos veterinarios, etc.? No, el sistema de gestión es sólo para envases vacíos de fitosanitarios.

Si el productor no tiene sus envases con triple lavado y perforado, ¿los puede llevar igual? El productor está obligado a lavar y perforar los envases Tipo A. Considerando que pueden existir envases anteriores a la vigencia de la Ley 27.279, se reciben por ahora todos los tipos de envases vacíos.

¿Qué es necesario para obtener el certificado ambiental? Se deben entregar los envases en los lugares de recepción formales de CampoLimpio, y aportar los siguientes datos: CUIT, nombre completo del usuario, y dirección de correo electrónico.

Los envases tipo A deben entregarse con el triple lavado o lavado a presión y perforados conforme la norma IRAM 12.069 (CampoLimpio)

El círculo virtuoso, ya está en marcha

Juan Manuel Medina, gerente de Relaciones Institucionales y Comunicación de CampoLimpio, destaca que “la red de 100 CAT es el resultado de un despliegue paulatino, sostenido por la inversión y el compromiso de la industria a través de CampoLimpio”, y que “la cantidad y ubicación de los centros no son al azar, sino que se planifican junto con las autoridades competentes, buscando que el sistema siga creciendo de manera eficiente, sostenible y acorde con las necesidades de cada territorio”.

Asimismo, deja planteado un desafío que, en definitiva, excede la construcción de nuevos centros o el aumento de los kilos recuperados, y va más allá: requiere que “cada productor lave y entregue correctamente sus envases, que las autoridades refuercen los controles, que existan industrias capaces de absorber el material y que se consolide una trazabilidad nacional”. El círculo virtuoso, iniciado por CampoLimpio, ya está en marcha.