El maíz ya cubre más de la mitad del área y los mercados agrícolas sienten la presión de una oferta global récord

Avanza la siembra de maíz en la Argentina, donde ya cubre más del 50% de las 8,4 millones de hectáreas proyectadas (Revista Chacra)

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La campaña agrícola argentina avanza con un ritmo sostenido, aunque el contexto internacional impone nuevos desafíos para los productores y exportadores. La siembra de maíz ya cubre el 50,5% de las 8,4 millones de hectáreas proyectadas. Sin embargo, la abundante oferta mundial y la debilidad de los mercados financieros mantienen bajo presión las cotizaciones.

Según el análisis de Dante Romano, profesor e investigador del Centro de Agronegocios y Alimentos de la Universidad Austral, confluyen varios factores bajistas: las expectativas de normalización de los flujos comerciales en el mar Negro, la disponibilidad de granos y la reducción de posiciones de los fondos de inversión. En el plano local, las exportaciones agroindustriales alcanzaron los US$ 2.880 millones en octubre, un incremento interanual del 157%, aunque registraron una caída del 10% respecto de septiembre. Los embarques de maíz se mantuvieron firmes y la molienda de soja operó de manera constante.

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En soja, la implantación nacional avanzó 2,4 puntos porcentuales durante la última semana y se ubica 2,5 puntos por encima del promedio de los últimos cinco años, y alcanzando el 4,7% de las 17 millones de hectáreas previstas. Las condiciones de humedad resultan favorables en los principales núcleos productivos, aunque el sur de Córdoba presenta demoras por falta de piso y bajas temperaturas. Para Romano, el panorama climático todavía no muestra riesgos productivos significativos, pero las perspectivas de cosechas abundantes en Brasil y Estados Unidos limitan las posibilidades de recuperación de los precios.

La siembra de soja, a nivel nacional, ya alcanza el 4,7% de las 17 millones de hectáreas previstas para la presente campaña, puntualizó Dante Romano, investigador de la Universidad Austral (Revista Chacra)

En maíz, la siembra temprana está prácticamente finalizada y comienza la ventana óptima para los planteos tardíos. La distribución prevista, cercana al 50% para cada modalidad, ya se refleja en las cotizaciones, con contratos de julio que comienzan a superar los valores de abril. Por su parte, el trigo mantiene una proyección de 23,4 millones de toneladas, aunque la presión de cosecha y las demoras por lluvias condicionan el desarrollo de las labores.

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En el escenario internacional -explica Romano- las expectativas de distensión entre Rusia y Ucrania concentran la atención de los operadores, ante la posibilidad de que se normalicen las exportaciones desde el mar Negro. A este factor se suma la incertidumbre financiera, que impulsó a los fondos índice a vender 4,4 millones de toneladas de soja, maíz y trigo, reduciendo sus tenencias a 61,7 millones, el nivel más bajo del año.

En soja, Estados Unidos avanza hacia una cosecha histórica y Brasil ya implantó el 51,8% de su superficie. Para el país vecino se proyecta una producción de 178 millones de toneladas, mientras que las estimaciones para Estados Unidos también anticipan un volumen elevado. El maíz presenta una situación similar: el mercado espera una cosecha estadounidense de 405,45 millones de toneladas y Brasil podría alcanzar los 141 millones en la campaña 2026/27.

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En el caso del trigo, la cosecha local registra un avance del 8,5%, con una estimación de producción de 23,4 millones de toneladas (REUTERS/Jim Young/Archivo)

En trigo, en tanto, la cosecha local registra un avance del 8,5%, con una estimación de producción de 23,4 millones de toneladas. En se contexto, el cereal continúa condicionado por la capacidad exportadora de Rusia y Ucrania, que podría incrementarse si avanzan las negociaciones geopolíticas. Rusia habría exportado unos 3 millones de toneladas durante octubre, mientras que Ucrania aumentó el transporte ferroviario de granos hacia el Danubio. No obstante, aparecen algunas señales de preocupación en Estados Unidos, donde la condición de los cultivos de invierno se ubica en el 44% entre buenos y excelentes, por debajo del 50% esperado por el mercado. Para Argentina, la demanda brasileña podría representar una oportunidad comercial en los próximos meses, especialmente a medida que aumenten sus necesidades de abastecimiento.