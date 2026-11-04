La producción argentina de trigo treparía a 23,8 millones de toneladas y mejora la oferta exportable

La recolección de trigo en Argentina avanza con un rinde promedio de 21,3 qq/ha, por encima del registrado a igual fecha del año pasado, indicó la Bolsa de Comercio de Rosario (REUTERS/Rodolfo Buhrer)

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La campaña triguera argentina comienza a mostrar mejores perspectivas productivas. Con el 6,7% de las 6,498 millones de hectáreas aptas ya cosechadas, el rinde promedio nacional alcanza los 21,3 quintales por hectárea, por encima de los 20,3 quintales registrados a igual fecha del año pasado. En este contexto, la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) elevó su proyección de producción nacional de 21 a 23,8 millones de toneladas, una mejora de 2,8 millones de toneladas respecto de su estimación anterior.

Según explicó Dante Romano, profesor e investigador del Centro de Agronegocios y Alimentos de la Universidad Austral, la mejora en las perspectivas productivas aporta mayor tranquilidad al mercado local e internacional. El avance de la cosecha permite comenzar a confirmar los rindes y anticipa una mayor disponibilidad de trigo argentino para los próximos meses, lo que representa una alternativa para los compradores internacionales en un escenario de incertidumbre comercial y logística.

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A nivel regional, la recolección alcanza el 44% del área en el NOA, con un rendimiento promedio de 16,2 quintales por hectárea, mientras que en el NEA llega al 48%, con rindes de 24,4 quintales. Por otra parte, la siembra de cebada finalizó sobre 1,27 millones de hectáreas, con condiciones generales favorables: el 91% de los lotes presenta un estado normal a bueno y el 94% cuenta con una adecuada disponibilidad hídrica. Las estimaciones de rendimiento oscilan entre 35 y 58 quintales por hectárea, según la región.

La devaluación del real brasileño encarece las importaciones de trigo argentino desde Brasil, explica el investigador de la Universidad Austral, Dante Romano (REUTERS/Amanda Perobelli/Ilustración)

En el plano comercial, el mercado argentino también enfrenta el impacto de la devaluación del real brasileño, que encarece las importaciones de trigo desde nuestro país y puede condicionar la competitividad frente a otros proveedores. Mientras tanto, en el escenario internacional continúa la incertidumbre por el conflicto en el mar Negro, donde Rusia y Ucrania buscan sostener sus exportaciones mediante rutas alternativas. Rusia registró exportaciones de trigo por 2,8 millones de toneladas en octubre, por debajo de los 5,1 millones del mismo mes del año pasado.

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A este escenario se suma una mejora en las perspectivas productivas de Australia, donde el agregado del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) en Canberra elevó su estimación de cosecha a 32 millones de toneladas, frente a los 31 millones previstos oficialmente por el organismo estadounidense. No obstante, el volumen continúa por debajo de los 36 millones de toneladas obtenidos en el ciclo anterior.

En tanto, en Estados Unidos, según explicó Dante Romano, las ventas semanales de exportación de trigo alcanzaron las 850.000 toneladas, superando las expectativas del mercado y aportando una señal positiva para la demanda externa.

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