El aceite de girasol desafía la mayor oferta global y sostiene precios récord en los mercados

El crecimiento del sector girasolero en la Argentina entre enero y agosto de 2026 respecto de igual período del año anterior, fue de casi el 90& en exportaciones de granos y derivados, del 41% en el caso de las compras internas de la industria, y de más del 22% en el procesamiento de aceite y harina (ASAGIR)

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Los precios del aceite de girasol continúan firmes en los mercados internacionales y en la Argentina, pese al ingreso de una importante cosecha en el hemisferio Norte. Así lo señala el Informe Mensual de Coyuntura de octubre de 2026 de la Asociación Argentina de Girasol (ASAGIR), elaborado por su asesor económico, Jorge Ingaramo. El reporte atribuye este comportamiento a los elevados costos de los fletes internacionales y a las dificultades logísticas que persisten en los mares Negro y de Azov.

De acuerdo con los datos de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires citados en el informe, el aceite cotiza a US$ 1.420,5 por tonelada CIF Rotterdam para octubre, un 48% por encima del promedio de la década previa a la invasión rusa de Ucrania. En tanto, la Bolsa de Comercio de Rosario registra valores de US$ 1.390 por tonelada para entregas de aceite de origen de la Unión Europea entre enero y marzo de 2027. En el mercado argentino, los precios FOB se ubican en US$ 1.331 por tonelada para embarques de octubre a diciembre y en US$ 1.293 para el período enero-septiembre de 2027.

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Exportaciones en alza

En tanto, el complejo girasolero argentino exportó US$ 2.717,6 millones entre enero y agosto de 2026, según cifras del Consejo Agroindustrial Argentino basadas en datos del INDEC. El monto representa un crecimiento interanual del 89,6% y equivale al 7,4% de las ventas externas agroindustriales totales del país. Para la campaña 2026/27, las proyecciones de producción presentan diferencias: el USDA estima una cosecha de 8 millones de toneladas; la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, de 7 millones; y Oil World, de 6,74 millones. Por su parte, la Secretaría de Agricultura proyecta una superficie sembrada de 3,19 millones de hectáreas.

El USDA proyecta que la producción mundial de girasol crecerá un 14,9% respecto de la campaña anterior, aunque anticipa que esa mayor oferta estará acompañada por un aumento en el consumo mundial y un incremento delas importaciones globales (Bolsa de Comercio de Rosario)

En cuanto al avance de la campaña, la Bolsa de Cereales de Buenos Aires informó que la siembra alcanzó el 36,1% del área prevista, equivalente a unas 1.121.000 hectáreas. Las labores finalizaron en el NEA y el centro-norte de Santa Fe, mientras que comenzaron en el sur bonaerense y pampeano. Además, el 98,4% de los lotes presenta una condición normal a excelente, de acuerdo con el relevamiento, lo que configura un panorama favorable para el desarrollo del cultivo.

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Mayor producción mundial, con una demanda que acompaña

En el plano internacional, el USDA proyecta que la producción mundial de girasol crecerá un 14,9% y alcanzará las 63,62 millones de toneladas. La recuperación estará impulsada por Ucrania, con un incremento estimado del 21,5%; Rusia, con un 20%; y la Unión Europea, con un 12,7%. Sin embargo, la mayor oferta estará acompañada por un aumento del 15% en el consumo mundial de aceite de girasol y una suba del 27,3% en las importaciones globales.

En este escenario, la Argentina tendría una participación del 12,8% en el comercio mundial de aceite de girasol. La evolución de la demanda, los costos de transporte y las dificultades logísticas serán determinantes para el comportamiento de las cotizaciones en los próximos meses. Al mismo tiempo, el avance de la siembra local y las diferencias entre las estimaciones de cosecha serán factores clave para definir la disponibilidad de materia prima y las perspectivas comerciales del complejo girasolero argentino.

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