Maquinaria agrícola: en septiembre el mercado volvió a retroceder

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La maquinaria agrícola volvió a frenar: septiembre cerró con una fuerte caída en los patentamientos

El mercado registró 493 unidades, 18,6% menos que en agosto y 20,6% por debajo de septiembre de 2025.

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Los tractores, que concentran la mayor parte de las operaciones del sector, registraron en septiembre una caída en los patentamientos del 21,1% respecto de agosto, y del 22,6% en la comparación interanual, informó ACARA (Revista Chacra)

El mercado argentino de maquinaria agrícola volvió a mostrar señales de debilitamiento en septiembre. De acuerdo con el relevamiento de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara), se patentaron 493 equipos, lo que representa una disminución del 18,6% frente a agosto y del 20,6% en la comparación interanual. El retroceso alcanzó a los tres principales segmentos: tractores, cosechadoras y pulverizadoras. Con este resultado, el acumulado entre enero y septiembre alcanzó las 5.098 unidades, apenas 0,7% por debajo de las 5.132 registradas durante el mismo período de 2025.

El mayor impacto provino de los tractores, que concentran la mayor parte de las operaciones del sector. En septiembre se patentaron 401 unidades, contra 508 en agosto y 518 un año atrás. La baja fue del 21,1% mensual y del 22,6% interanual. En los primeros nueve meses del año, el segmento acumuló 3.999 equipos, un 1,4% menos que en igual período de 2025. De las 113 unidades que perdió el mercado total respecto de agosto, 107 correspondieron a tractores, evidenciando el peso determinante de este segmento sobre el resultado general.

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El informe de Acara también advierte sobre una transformación en la competencia dentro del mercado. La incorporación de equipos importados y marcas asiáticas, especialmente en las gamas de potencias bajas y medias, ganó participación y sumó presión sobre las marcas tradicionales. A esto se agregan diferencias de precios y situaciones de informalidad registral. Un dato significativo es el comportamiento de la categoría “Otros”, que acumuló 758 tractores patentados hasta septiembre, con un incremento del 136,9% interanual y una participación equivalente al 19% del mercado. Para los concesionarios, este escenario vuelve fundamental reforzar las condiciones de financiación, disponibilidad de repuestos, garantías y servicio técnico.

Los patentamientos de cosechadoras en septiembre de este año disminuyeron 6,3% en relación con agosto, pero crecieron 4,7% en la comparación interanual (REUTERS/Vyacheslav Madiyevskyy)

Las cosechadoras mostraron, en cambio, el desempeño más sólido del año. En septiembre se patentaron 45 unidades, tres menos que en agosto, aunque dos más que en septiembre de 2025. Así, el segmento retrocedió 6,3% en términos mensuales, pero consiguió una mejora del 4,7% interanual. El dato más relevante aparece en el acumulado: entre enero y septiembre se registraron 640 cosechadoras, frente a las 569 del mismo período del año pasado, lo que implica un crecimiento del 12,5%. Es el único de los tres grandes segmentos que mantiene una evolución positiva en lo que va de 2026, impulsado en buena medida por las necesidades de renovación tecnológica.

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Las pulverizadoras, por su parte, continúan siendo el segmento de menor dinamismo. En septiembre se patentaron 47 unidades, un 6% menos que en agosto y un 21,7% menos que en septiembre de 2025. En el acumulado anual alcanzaron las 459 unidades, frente a las 509 del año pasado, lo que representa una contracción del 9,8%.

El comportamiento de septiembre refuerza la idea de que la recuperación de la maquinaria agrícola todavía no logró transformarse en una tendencia sostenida. La actividad continúa encontrando oportunidades en la cosecha, la renovación de equipos y la incorporación de tecnología, pero los productores se muestran selectivos y las decisiones de compra dependen cada vez más de las condiciones financieras y comerciales disponibles. Para Acara, el desafío para concesionarios y fabricantes pasa por generar propuestas que combinen financiamiento, precios competitivos, disponibilidad inmediata, respaldo técnico y provisión de repuestos, factores que pueden determinar si la demanda potencial finalmente se convierte en operaciones concretas.

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