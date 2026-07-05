Llegó el invierno a los fierros: junio enfrió las ventas de maquinaria agrícola

En junio de 2026 los patentamientos de tractores, cosechadoras y pulverizadoras registraron una caída del 5,1% respecto del mismo mes del año anterior (ACARA)

Junio marcó un enfriamiento para el mercado argentino de maquinaria agrícola y puso un freno a las expectativas de una recuperación sostenida. Tras el pico registrado en abril y un mayo con buenos niveles de actividad, los patentamientos de tractores, cosechadoras y pulverizadoras alcanzaron las 480 unidades, con una caída del 32,4% frente al mes anterior y una baja del 5,1% respecto de junio de 2025, de acuerdo con un reporte elaborado por la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA).

El cierre del primer semestre dejó un escenario todavía irregular para la industria. Entre enero y junio se patentaron 3.303 unidades, un 1,9% menos que en igual período del año pasado. Si bien el mercado mantiene movimiento, la demanda continúa muy vinculada a eventos comerciales, disponibilidad de financiamiento, precios y la capacidad de convertir consultas en operaciones concretas.

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El segmento de cosechadoras mostró el retroceso mensual más fuerte en junio de 2026; sin embargo, continúa siendo el rubro con mejor desempeño acumulado del año (ACARA)

El segmento de cosechadoras mostró el retroceso mensual más fuerte, con 43 unidades patentadas en junio, lo que representó una baja del 50% respecto de mayo y del 21,8% frente al mismo mes de 2025. Sin embargo, continúa siendo el rubro con mejor desempeño acumulado del año: alcanzó las 463 unidades en el semestre, con una mejora interanual del 8,7%.

En tractores, el principal segmento por volumen, se patentaron 392 unidades durante junio, una caída del 28,5% mensual y del 3,9% interanual. En el acumulado anual llegó a 2.544 unidades, un 2,9% menos que en 2025. De todos modos, desde el sector advierten que la lectura puede estar condicionada por el ingreso de marcas importadas, especialmente asiáticas, que no siempre quedan reflejadas completamente en las estadísticas de patentamientos.

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Los datos de comercialización de maquinaria agrícola en junio confirman que el rebote observado durante el otoño aún no logró transformarse en una tendencia firme (ACARA)

Las pulverizadoras fueron el único rubro con una mejora interanual mensual, aunque siguen mostrando dificultades en el acumulado. En junio registraron 45 unidades patentadas, una baja del 40,8% contra mayo, pero una suba del 4,7% frente a junio del año pasado. En los primeros seis meses totalizaron 296 equipos, con una caída del 7,8%.

Los datos de junio confirman que el rebote observado durante el otoño aún no logró transformarse en una tendencia firme. El desafío para el segundo semestre será consolidar una demanda más estable, reducir la dependencia de los picos generados por grandes exposiciones y fortalecer herramientas comerciales y financieras que permitan sostener patentamientos, planificación industrial y previsibilidad para toda la cadena de maquinaria agrícola.

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