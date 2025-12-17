Chacra y Campo

Un año de contrastes para la avicultura: crecimiento productivo, caída de precios y desafíos por la informalidad

La marcha del sector se caracterizó a lo largo de 2025 por el fuerte aumento del stock de gallinas, la mayor eficiencia productiva y un consumo récord per cápita en donde conviven precios deprimidos, insumos dolarizados y un reclamo histórico por el IVA

En el último tramo de
En el último tramo de 2025, el valor del huevo retrocedió, en tanto que los costos subieron por la recomposición de granos, energía y mano de obra, además del impacto del dólar en insumos dolarizados, aseguran desde CAPIA (Imagen ilustrativa Infobae)

La cadena avícola transitó un año “extraordinario”, pero no necesariamente en sentido positivo. Así lo describió el directivo de la Cámara Argentina de Productores Avícolas (CAPIA), Javier Prida en Chacra Agro Continental, quien dividió el período en cuatro etapas bien diferenciadas. Un primer trimestre “preocupado”, en el que la demanda superó la oferta y obligó a reconfigurar todo el plan de trabajo; un segundo trimestre de equilibrio; un tercero con señales de sobreoferta; y un cierre de año “complejo”, marcado por una caída fuerte del precio al consumidor.

Prida remarcó que, mientras el valor del huevo retrocedió, los costos subieron por la recomposición de granos, energía y mano de obra, además del impacto del dólar en insumos dolarizados. En este escenario, advirtió: “La ecuación está muy finita: el que hace las cosas bien va a estar bien; el que las hace desprolijas, la va a pasar mal.”

Uno de los datos salientes es el consumo anual por habitante, que ya supera los 385 a 390 huevos per cápita, cifra que calificó como “extraordinaria”. Sin embargo, ese nivel se sostiene principalmente “a base de precio”, debido a que el productor perdió capacidad de cobro desde mayo.

Desde CAPIA adelantaron que en
Desde CAPIA adelantaron que en Argentina se avanza en el diseño de un nuevo envase de 60 unidades, actualmente en pruebas y pendiente de aprobación por parte del Senasa (Infobae)

El sector cerrará el año con un salto productivo significativo. CAPIA estima que el stock pasó de 57,7 millones de gallinas a más de 61,5 millones, un crecimiento del 6,5%. A eso se suma un avance sostenido en tecnología: hoy, el 84% del parque productivo opera con sistemas modernos, con climatización y manejo integral.

Prida comparó estos establecimientos con “hoteles cinco estrellas para el animal”, capaces de sostener temperaturas constantes durante todo el año. Esa eficiencia explica que la producción por ave alojada siga en aumento: de promedios de 280 huevos hace dos décadas, se pasó a más de 320 en algunos establecimientos.

De cara al 2026, el dirigente se mostró inquieto por la proliferación de nuevos jugadores que operan por fuera de la estructura gremial y del sistema formal. “Ingresaron al negocio, se beneficiaron con lo que hace CAPIA y no colaboran”, cuestionó.

El consumo anual de huevos
El consumo anual de huevos por habitante en la Argentina supera las 390 unidades (Freepik)

Respecto de los mercados externos, confirmó que se avanza en un nuevo envase de 60 unidades, actualmente en pruebas y pendiente de aprobación por parte del Senasa. En materia impositiva, volvió a poner el foco en el IVA del huevo, que se mantiene en el 21%. “Castigan con el IVA a uno de los alimentos más importantes de la canasta”, afirmó. Mientras otras proteínas animales tributan el 10,5%, la alícuota actual —señaló— alimenta la informalidad y desalienta inversiones. Según estudios encargados por la entidad, una reducción del IVA permitiría mayor formalización y recaudación, pero el Gobierno aún no avanza en ese sentido.

En tanto, el presidente de CAPIA, Juan Kulfas, adelantó en Chacra Agro Continental, que “2026 se perfila como un año difícil para el sector productor de huevos” y destacó la posibilidad de “incrementar la exportación, a pesar de las dificultades que en términos logísticos y de competitividad hoy tiene el producto”, así como también de “aumentar el consumo interno”.

