El valor oculto de los pastizales: el ecosistema que sostiene al campo argentino

En las últimas décadas, Argentina perdió más de 3 millones de hectáreas de pastizales naturales, aseguran desde Fundación Vida Silvestre (FVS)

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A simple vista, un pastizal puede parecer apenas una extensión de pasto, pero detrás de ese paisaje existe un ecosistema que alberga numerosas especies y cumple funciones esenciales para el ambiente y la producción. Según explica Manuel Jaramillo, director general de Fundación Vida Silvestre (FVS), estos ambientes proveen alimento y forraje, ayudan a regular el agua, conservan los suelos y almacenan carbono. En Argentina, además, ocupan cerca de la mitad del territorio y tienen un fuerte vínculo con la actividad ganadera.

Las Pampas concentran alrededor del 60% de los pastizales argentinos, aunque estos ecosistemas también se extienden por regiones como Campos y Malezales, el Espinal y el Chaco Húmedo. Sin embargo, el paisaje pampeano sufrió una profunda transformación durante las últimas décadas: cerca del 80% de sus pastizales fue convertido para actividades agrícolas y ganaderas, mientras que menos del 4% cuenta con algún tipo de protección formal. Entre las especies emblemáticas afectadas se encuentra el venado de las pampas, puntualiza Jaramillo.

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La importancia de estos ambientes va mucho más allá de la biodiversidad. En zonas como la Pampa Deprimida y los Bajos Submeridionales, los pastizales cumplen una función clave en la regulación hídrica, ya que sus suelos y vegetación pueden absorber excedentes de agua y contribuir a amortiguar los efectos de lluvias intensas. Cuando estos ecosistemas se degradan o son reemplazados, aumenta la vulnerabilidad de los territorios frente a determinados eventos extremos. Al mismo tiempo, los pastizales naturales continúan siendo un componente fundamental de la ganadería argentina, detalla el director general de FVS.

Las Naciones Unidas declararon a 2026 como el Año Internacional de los Pastizales y los Pastores, una iniciativa coordinada por la FAO para destacar la importancia de estos territorios y de las comunidades que dependen de ellos (FVS)

El proceso de transformación también tiene una dimensión territorial significativa. De acuerdo con Jaramillo, Argentina perdió más de 3 millones de hectáreas de pastizales naturales en las últimas décadas, principalmente por cambios en el uso del suelo, intensificación productiva y manejos inadecuados. La pérdida no implica solamente la desaparición de vegetación: también supone la transformación de hábitats y de procesos naturales que sostienen a numerosas especies. Por eso, el desafío pasa por encontrar formas de producción capaces de compatibilizar actividad económica y conservación.

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“El venado de las pampas permite dimensionar lo que significa esta transformación”, explica Jaramillo. Y agrega que esta especie, característica de las llanuras argentinas, quedó restringida a determinados sectores del país. En la provincia de Buenos Aires, el Parque Nacional Campos del Tuyú protege uno de los últimos remanentes de pastizal pampeano y constituye un refugio para esta especie. Pero conservar al venado también significa preservar el ambiente que necesita para alimentarse, reproducirse y desplazarse, un ecosistema que a su vez sostiene a muchas otras especies.

Jaramillo subraya que el año 2026 ofrece una oportunidad para volver a poner el tema en agenda: las Naciones Unidas lo declararon Año Internacional de los Pastizales y los Pastores, con una iniciativa coordinada por la FAO para destacar la importancia de estos territorios y de las comunidades que dependen de ellos. Para Argentina, donde los pastizales están estrechamente ligados a la producción y a la historia rural, la discusión adquiere una dimensión particular. Como plantea el director general de Fundación Vida Silvestre, “cuando dejamos de ver solamente un campo y empezamos a reconocer un ecosistema, cambia también la pregunta”: ya no se trata solo de cuánto territorio ocupa un pastizal, sino de qué vida, recursos y futuro se preservan al conservarlo.

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