Chacra y Campo

El Mercosur apunta a un salto productivo: proyectan 18,7% más cereales y oleaginosas hacia 2036

El crecimiento estaría impulsado principalmente por maíz y soja, con un fuerte protagonismo de Brasil y Argentina

Mercosur: estimación de crecimiento de producción agrícola
El Mercosur proyecta un crecimiento de 18,7% en la producción de cereales y oleaginosas hacia 2036 (BCBA)
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El Mercosur podría incrementar 18,7% su producción de cereales y oleaginosas hacia 2036, según las proyecciones presentadas durante la tercera edición del Outlook Mercosur, realizada en la Bolsa de Cereales de Buenos Aires. El estudio estima que la producción regional pasaría de 534,9 a 591,5 millones de toneladas, mientras que el área sembrada crecería 9,6% y las exportaciones avanzarían 18,1%.

Actualmente, el bloque coloca en el exterior alrededor de US$ 197.800 millones anuales en alimentos, con Brasil como primer exportador mundial y Argentina en el tercer lugar. Además, concentra el 59,6% de las exportaciones mundiales de soja y el 36,6% de las de maíz. Durante la presentación, el economista de la Bolsa de Cereales Nicolás Jorge remarcó que las proyecciones constituyen un escenario condicionado a determinados supuestos y que buscan ofrecer un marco común para definir políticas y estrategias de largo plazo.

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El maíz sería el principal motor del crecimiento en volumen, con 52 millones de toneladas adicionales hacia 2036, de las cuales Brasil aportaría el 64%. La soja sumaría otras 34 millones de toneladas, con una participación brasileña del 75%. En el caso del trigo, el incremento proyectado sería de 5,3 millones de toneladas y Argentina explicaría el 74% de ese crecimiento. Jorge destacó además que, hacia adelante, los rindes tendrán un peso creciente frente a la expansión de la superficie, aunque todavía existe margen para elevar la productividad.

Mercosur: estimación de exportaciones agropecuarias a 2035/36
El Mercosur exporta actualmente US$ 197.800 millones anuales en alimentos (BCBA)

El escenario también contempla una fuerte expansión de la bioenergía y la producción ganadera. El volumen de maíz destinado a etanol prácticamente se duplicaría, mientras que Brasil concentraría el 72% de la producción cárnica regional. En conjunto, estas transformaciones permitirían generar más de US$ 20.700 millones adicionales en exportaciones agroindustriales, en un contexto internacional en el que se espera un crecimiento económico más moderado y una desaceleración del consumo mundial de alimentos, aunque este continuaría aumentando por encima de la población.

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Durante el encuentro, Valeria Piñeiro, directora de Cooperación Técnica del IICA, destacó que el estudio —liderado por la Bolsa de Cereales de Buenos Aires junto con IFPRI/CGIAR y las instituciones agropecuarias de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay— permite construir una mirada regional de largo plazo. Al mismo tiempo, advirtió que el liderazgo del Mercosur en seguridad alimentaria mundial “no está garantizado” y depende de avances en productividad, innovación e infraestructura, en un escenario internacional atravesado por tensiones geopolíticas y fragmentación comercial.

Por su parte, Carlos A. Romero, economista de la FAO, presentó el marco metodológico utilizado para elaborar el Outlook y señaló que “la prospectiva no busca adivinar el futuro, sino preparar mejor a la región para varios futuros posibles”. En esa línea, el encuentro también abordó las prioridades de los gobiernos y los desafíos de integración regional, con la participación del secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca de Argentina, Sergio Iraeta, y del secretario ejecutivo del Ministerio de Agricultura y Pecuaria de Brasil, Cleber Oliveira Soares.

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