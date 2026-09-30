Andrea Sarnari fue reelegida al frente de Federación Agraria Argentina con el 95,5% de los votos

Andrea Sarnari fue reelegida como presidenta de la Federación Agraria Argentina (FAA) con el 95,5% de los votos (Revista Chacra)

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Andrea Sarnari fue reelegida como presidenta de la Federación Agraria Argentina (FAA) con el 95,5% de los votos, durante el Consejo Anual Ordinario de la entidad que se desarrolló en Rosario, Santa Fe. De esta manera, la dirigente continuará al frente de una de las organizaciones gremiales que representan a los pequeños y medianos productores agropecuarios del país.

La elección se produjo en el marco del 112° Congreso Anual Ordinario de la FAA, que comenzó este martes en Rosario bajo el lema “Somos voces que transforman. Con historia en la tierra, firmeza en el presente”. El encuentro reúne a representantes de la entidad y referentes del sector agropecuario, además de autoridades provinciales y nacionales.

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La nueva conducción de FAA

Sarnari estará acompañada en su segunda gestión al frente de la entidad federada por José Luis Careggio y José Luis Volando, en la vicepresidencia primera y segunda, respectivamente. En tanto, Claudio Angeleri (Buenos Aires, Distrito 9), y Orlando Marino (Mendoza, Distrito 13) fueron electos como síndico titular y suplente, respectivamente.

José Luis Careggio y José Luis Volando, ocuparán la vicepresidencia primera y segunda de FAA, respectivamente (FAA)

Careggio se desempeñó hasta hoy como presidente de la filial Oncativo y director titular del Distrito 2 de FAA, el cual abarca la zona centro, oeste y noroeste de la provincia de Córdoba; mientras que Volando —hijo del histórico dirigente federado Humberto Volando—, oriundo de James Craik, Córdoba (Distrito 5), ya formaba parte del Consejo Directivo Central de la entidad como vicepresidente primero.

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Retenciones, presión fiscal y rentabilidad

Durante la apertura del Congreso, Sarnari puso el foco en la necesidad de construir una agenda que contemple la diversidad de situaciones que atraviesan los productores. En ese sentido, sostuvo que la representación gremial debe considerar no solamente los grandes indicadores de producción, sino también la realidad de las familias, las comunidades y los pueblos del interior productivo.

Uno de los principales ejes planteados por la dirigente fue la presión impositiva. Sarnari reclamó que las retenciones tengan un final definitivo establecido por ley del Congreso y planteó la necesidad de avanzar hacia una reforma tributaria integral. También reclamó reglas claras y previsibles que permitan a los productores planificar sus actividades y alcanzar niveles de rentabilidad que hagan posible la continuidad de las explotaciones.

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La Federación Agraria Argentina, conforma la Mesa de Enlace de Entidades Agropecuarias junto a la Sociedad Rural Argentina, Coninagro y CRA (Mesa de Enlace)

El foco en los pequeños y medianos productores

La situación de los productores de menor escala ocupó además un lugar central en sus planteos. En diálogo con Chacra TV durante el Congreso, Sarnari advirtió sobre las dificultades vinculadas con la rentabilidad, el financiamiento, el costo de los insumos y las condiciones de infraestructura. También señaló que la problemática de las economías regionales presenta realidades diferentes que requieren políticas específicas.

“Queremos ser ejemplo de institucionalidad. Algo que a la Argentina hoy le falta para poder debatir los temas con seriedad”, aseguró Sarnari a Chacra TV

Con la renovación de su mandato, Sarnari continuará encabezando la conducción de la FAA en una etapa marcada por debates sobre retenciones, presión fiscal, financiamiento, infraestructura, semillas, economías regionales y políticas diferenciadas para pequeños y medianos productores.

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"Queremos ser ejemplo de institucionalidad. Algo que a la Argentina hoy le falta para poder debatir los temas con seriedad", aseguró Sarnari (Revista Chacra)

Más de un siglo de historia

La Federación Agraria Argentina, entidad que conforma la Mesa de Enlace de Entidades Agropecuarias junto a la Sociedad Rural Argentina, Coninagro y CRA, nació en 1912, a partir de una huelga de arrendatarios y aparceros, en lo que se recuerda como el “Grito de Alcorta”. Impulsados por el abogado Francisco Netri y otros referentes locales, los chacareros se unieron y conformaron una entidad gremial propia en el marco de un congreso realizado en Rosario.

Tras el acto eleccionario, Sarnari puntualizó: “Creo que nuestra institución tiene que estar al servicio de toda la comunidad, por supuesto enfocada especialmente en los pequeños y medianos productores, pero pensando en toda la sociedad, para transitar estos momentos donde la microeconomía nos está afectando el bolsillo y nos plantea dificultades para nuestro desarrollo, y el de nuestras familias. El compromiso que volvemos a asumir hoy es ese: no vamos a bajar los brazos. Y ojalá esto sirva para reforzar esa voz que decimos que entre todos tenemos que ser y hacer más fuerte”.

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La reelecta presidente de la FAA concluyó: “Para el próximo año de gestión en la Federación Agraria (…) vamos a redoblar los esfuerzos para no solo trabajar por nuestra entidad, sino trabajar por esta Argentina que necesita cada vez más diálogo, cada vez más pensamiento estratégico; que necesita fortalecer las instituciones para que podamos proyectar, para que podamos tener planificación y para que podamos hacer realidad las políticas públicas que necesitamos, que nos incluyan y nos den oportunidades”.

Tras el acto eleccionario, Sarnari junto al nuevo Consejo Directivo de la FAA, agradeció a los productores federados (FAA)

Del campo familiar a la presidencia de la FAA

La historia de Andrea Sarnari con el campo y el gremialismo agrario comenzó mucho antes de llegar a la conducción de la Federación Agraria Argentina. Nacida en Bolívar, creció en una familia profundamente ligada al cooperativismo y a la representación de los productores: su bisabuelo fue uno de los fundadores de una cooperativa agropecuaria, su abuelo participó en la Federación y su padre fue director de la entidad. A los 13 años se incorporó al Centro Juvenil Agrario Simón Bolívar, donde comenzó a formarse en cooperativismo, gremialismo y cuestiones productivas. Ese vínculo temprano se convirtió en una vocación que la acompañaría durante toda su vida. Incluso cuando se trasladó a Rosario para estudiar abogacía, eligió vivir a pocas cuadras de la sede de la Federación y mantuvo intacto su vínculo con la institución y con el campo familiar, que hoy administra junto a su madre y su hermano.

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Sarnari, quien en 2025 se transformó en la primera mujer en conducir la Federación Agraria después de 112 años de liderazgos masculinos, revalidó su liderazgo en el Congreso Anual de la entidad al obtener el 95,5% de los votos de los productores federados (FAA)

Su recorrido dentro de la Federación fue progresivo: después de recibirse de abogada y especializarse en derecho agrario, colaboró con la Secretaría de Juventud, coordinó la Fundación Federación Agraria y luego ocupó distintos cargos de conducción hasta llegar a la Secretaría Gremial y, finalmente, a la presidencia.

Esa combinación entre formación jurídica, militancia gremial desde la adolescencia y una vida atravesada por el trabajo rural la convirtió en 2025, en la primera mujer en conducir la Federación Agraria después de 112 años de liderazgos masculinos, cargo que hoy revalidó con el 95,5% de los votos de los productores federados.

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