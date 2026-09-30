El fallo que conmueve a la Premier League: dieron a conocer la fecha en la que saldrá la “histórica” sanción al Manchester City

El Manchester City enfrenta duros cargos en la Premier League (AP Foto/Martin Rickett)

Guardar

Manchester City enfrenta la recta final de un proceso disciplinario que ya lleva más de mil días y que definirá si el club recibe una multa de alto impacto, pierde puntos, desciende de categoría o es expulsado de la Premier League. Los demás equipos de la competición exigieron a la organización que cualquier sanción se aplique antes de que termine la temporada en curso, luego de que una comisión independiente de tres miembros declarara al club culpable de todas las acusaciones de incumplimiento de las normas financieras.

El tribunal determinó que el conjunto ciudadano fue responsable de acuerdos comerciales y contractuales considerados “fraudulentos” por un valor cercano a las mil millones de libras esterlinas, distribuidos en 114 cargos que abarcan irregularidades registradas entre las temporadas 2009-10 y 2017/18.

PUBLICIDAD

El club dispone hasta el viernes para presentar formalmente su apelación. A partir de ese momento, entra en vigor el procedimiento acelerado acordado por los clubes de la Premier League en su reunión de verano de junio, diseñado para agilizar el trámite disciplinario. Bajo esa normativa, cualquier audiencia debe concluir “a más tardar 12 semanas (84 días)” después de la presentación del recurso, y la vista de apelación “no debe exceder los cinco días de duración” ni dividirse en más de un bloque de fechas.

Vista del Etihad, Mánchester, Reino Unido en foto de archivo de ADAM VAUGHAN. EFE/EPA

Si se respeta ese cronograma de manera estricta, la audiencia concluiría como muy tarde el día de Navidad y comenzaría el 21 de diciembre. Como esa fecha resulta poco probable por razones prácticas, la expectativa es que la apelación se celebre a partir del 14 de diciembre. Una vez cerrada esa instancia, la comisión dispondrá de 30 días adicionales para emitir su veredicto final, lo que ubicaría la resolución definitiva hacia mediados de enero, según consignó The Sun.

PUBLICIDAD

No está claro si el resultado de la apelación activará de inmediato el proceso de sanción final. De todos modos, esa etapa podría resolverse con rapidez: en caso de que el recurso del City sea rechazado, los argumentos del club para atenuar la pena “tendrían poco peso”, de acuerdo con la reconstrucción del diario británico. Varios clubes importantes consideran, incluso, que la comisión debería avanzar ya hacia la fase de sentencia, dado que el City apelará de manera inevitable cualquier castigo que se determine, por lo que un procedimiento en dos vías simultáneas permitiría acelerar los tiempos.

Persiste además una duda de fondo: no está confirmado si las nuevas regulaciones, aprobadas en junio, se aplican de manera retroactiva a un proceso cuya audiencia inicial había comenzado en septiembre de 2024.

PUBLICIDAD

El director ejecutivo del City, Ferran Soriano, adelantó el lunes ante directivos de clubes europeos que el proceso “llevaría mucho más tiempo” del previsto. El dirigente calificó el procedimiento como defectuoso y sostuvo que la comisión independiente se había dejado influir por “teorías conspirativas de la Premier League”. En el club anticipan que sus abogados buscarán extender las siguientes etapas del proceso.

Frente a esa postura, los rivales del City reclamaron una resolución rápida. “Todos hemos esperado demasiado tiempo y ya es hora de que todo esto termine”, señaló uno de los directivos consultados por The Sun. “Muchos clubes consideran que, después de todo este tiempo, sería simplemente inaceptable que la situación se prolongara más allá del final de la temporada”, agregó.

PUBLICIDAD

El ánimo de los clubes rivales se mantiene firme, mientras que el director ejecutivo de la Premier League, Richard Masters, y el resto de la directiva del organismo no tendrían motivos para conceder margen de maniobra al City, según trascendió, dada la magnitud de los intentos del club por bloquear la investigación oficial. La Premier advirtió en su último comunicado que se trata de una “decisión histórica”.