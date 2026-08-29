Récord agroindustrial: 117 productos generaron exportaciones por US$ 7.073 millones

Entre los principales productos que marcaron récord de exportación se destaca el aceite de girasol, con ventas externas por US$ 1.329 millones, un 85% más que un año atrás (Revista Chacra)

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La agroindustria argentina sumó un nuevo récord exportador durante el primer semestre de 2026: 117 productos alcanzaron máximos históricos en el valor de sus ventas externas, por un total de USD 7.073 millones. El monto representa un incremento del 58% frente al mismo período de 2025 y del 104% respecto de 2019, según datos procesados por la Subsecretaría de Mercados Agroalimentarios e Inserción Internacional de la SAGyP, a partir de estadísticas del INDEC.

El conjunto de productos que alcanzó estos máximos representa el 26% del total exportado por la agroindustria argentina durante los primeros seis meses del año. El resultado refleja, además, la amplitud de la oferta exportable del país, que abarca desde materias primas y alimentos básicos hasta productos con distintos niveles de procesamiento y valor agregado.

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Entre los principales productos que marcaron récord se destaca el aceite de girasol, con exportaciones por US$ 1.329 millones, un 85% más que un año atrás. Le siguieron la carne bovina deshuesada congelada, con US$ 1.303 millones (+44%), y la carne bovina deshuesada fresca o refrigerada, con US$ 740 millones (+38%). También sobresalió el girasol, cuyas ventas externas alcanzaron US$ 567 millones, con un salto interanual del 971%.

Las exportaciones de peras, con US$ 207 millones, mostraron un incremento del 2%, indica el informe elaborado por la Secretaría de Agricultura de la Nación (Shutterstock)

El listado también incluye crustáceos congelados, por US$ 440 millones (+46%); carne y productos bovinos, por USD 238 millones (+57%); peras, con US$ 207 millones (+2%); miel, por US$ 178 millones (+78%); preparaciones de papa congelada, con US$ 171 millones (+7%); y distintos productos pesqueros, entre otros.

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A ellos se suman queso muzzarella, maderas aserradas y otras manufacturas agroindustriales que también lograron máximos históricos.

El fenómeno no se limita a los grandes complejos exportadores. El relevamiento también detectó récords en productos de menor volumen y valor, pero que vienen ganando espacio en los mercados internacionales. Entre ellos aparecen abejas, concentrados de café, frutas secas, chocolate, queso fundido, preparaciones de pepino, orégano, yerba mate, productos de cerdo, porotos, ciruelas y semillas de cártamo, entre otros.

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