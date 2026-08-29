Finalizó la siembra de trigo de la campaña 2026/27

Un relevamiento realizado por la Bolsa de Cereales de Buenos Aires dio pro finalizada la siembra de trigo del ciclo 2026/27, con 6,5 millones de hectáreas (BCR)

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La campaña agrícola avanza hacia una nueva etapa con el cierre de importantes labores. De acuerdo con el informe elaborado por la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, la siembra de trigo quedó finalizada sobre las 6,5 millones de hectáreas proyectadas, aunque persisten algunos lotes aislados sin implantar en el sur del área agrícola que no modificarían la estimación vigente. La falta de condiciones adecuadas de suelo limitó durante la ventana de siembra la posibilidad de ampliar el área, aunque las reservas hídricas mantienen elevadas las expectativas productivas.

El estado del trigo muestra señales favorables tras una marcada recuperación de la condición hídrica. Actualmente, el 90,8% del área presenta una condición Adecuada u Óptima, mientras que el 76,4% del cereal ya se encuentra desde la etapa de macollaje en adelante. Incluso comenzaron a observarse los primeros lotes del NOA ingresando en el período de llenado de grano, lo que sostiene perspectivas positivas para el desarrollo del cultivo.

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En cuanto al girasol, la siembra alcanza el 16,7% de las 3 millones de hectáreas proyectadas para la campaña 2026/27, luego de un avance intersemanal de 2,6 puntos porcentuales. Pese a la ralentización de las labores tras las lluvias registradas en el NEA, el avance se mantiene 3,8 puntos porcentuales por encima del promedio de las últimas cinco campañas y 5,4 puntos por encima del promedio histórico. Los lotes sembrados y emergidos presentan stands homogéneos, mientras que en el sur del área agrícola la recuperación de la humedad superficial comienza a generar mejores condiciones para la próxima ventana de implantación.

Sigue demorada la cosecha de maíz

La cosecha de maíz del ciclo agrícola 2025/26 presenta un retraso de 9,2 puntos porcentuales respecto de la campaña anterior, estimó la Bolsa de Cereales de Buenos Aires (REUTERS/Lucas Jackson/Foto de archivo)

Por su parte, la cosecha de maíz de la campaña agrícola 2025/26 alcanzó el 88% del área apta a nivel nacional, con un rendimiento promedio de 78 qq/ha. Las condiciones ambientales favorables de los últimos días permitieron recuperar el ritmo de las labores, con un progreso semanal de 6,7 puntos porcentuales y el ingreso a lotes que permanecían demorados por los elevados niveles de humedad. Sin embargo, la cosecha todavía presenta un retraso de 9,2 puntos porcentuales respecto de la campaña anterior, con los principales remanentes concentrados en el sur del área agrícola, especialmente en el Sudoeste de Buenos Aires-Sur de La Pampa y el Sudeste bonaerense. Los rindes continúan dentro de las expectativas y permiten sostener una proyección de producción nacional de 64 millones de toneladas.

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Finalizó la cosecha de sorgo del ciclo 2025/26

Finalmente, la cosecha de sorgo granífero quedó oficialmente finalizada a nivel nacional, aunque permanecen algunos lotes aislados por recolectar que no modificarían la estimación productiva. El rendimiento promedio nacional se ubicó en 40,7 qq/ha, por encima de los 35,4 qq/ha correspondientes al promedio de las últimas cinco campañas. Entre las regiones con mejores resultados se destacó el Centro-Norte de Córdoba, con 56,5 qq/ha, seguido por el Núcleo Sur, con 53,9 qq/ha, y el Núcleo Norte, con 53,3 qq/ha. Con estos resultados, la producción de sorgo para la campaña 2025/26 se estima en 2,8 millones de toneladas.