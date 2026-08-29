Chacra y Campo

Finalizó la siembra de trigo de la campaña 2026/27

En tanto, el ritmo de implantación del girasol avanza por encima de los promedios históricos

Cultivo de trigo listo para ser cosechado
Un relevamiento realizado por la Bolsa de Cereales de Buenos Aires dio pro finalizada la siembra de trigo del ciclo 2026/27, con 6,5 millones de hectáreas (BCR)
Guardar

La campaña agrícola avanza hacia una nueva etapa con el cierre de importantes labores. De acuerdo con el informe elaborado por la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, la siembra de trigo quedó finalizada sobre las 6,5 millones de hectáreas proyectadas, aunque persisten algunos lotes aislados sin implantar en el sur del área agrícola que no modificarían la estimación vigente. La falta de condiciones adecuadas de suelo limitó durante la ventana de siembra la posibilidad de ampliar el área, aunque las reservas hídricas mantienen elevadas las expectativas productivas.

El estado del trigo muestra señales favorables tras una marcada recuperación de la condición hídrica. Actualmente, el 90,8% del área presenta una condición Adecuada u Óptima, mientras que el 76,4% del cereal ya se encuentra desde la etapa de macollaje en adelante. Incluso comenzaron a observarse los primeros lotes del NOA ingresando en el período de llenado de grano, lo que sostiene perspectivas positivas para el desarrollo del cultivo.

PUBLICIDAD

En cuanto al girasol, la siembra alcanza el 16,7% de las 3 millones de hectáreas proyectadas para la campaña 2026/27, luego de un avance intersemanal de 2,6 puntos porcentuales. Pese a la ralentización de las labores tras las lluvias registradas en el NEA, el avance se mantiene 3,8 puntos porcentuales por encima del promedio de las últimas cinco campañas y 5,4 puntos por encima del promedio histórico. Los lotes sembrados y emergidos presentan stands homogéneos, mientras que en el sur del área agrícola la recuperación de la humedad superficial comienza a generar mejores condiciones para la próxima ventana de implantación.

Sigue demorada la cosecha de maíz

La cosecha de maíz del ciclo agrícola 2025/26 presenta un retraso de 9,2 puntos porcentuales respecto de la campaña anterior, estimó la Bolsa de Cereales de Buenos Aires (REUTERS/Lucas Jackson/Foto de archivo)
La cosecha de maíz del ciclo agrícola 2025/26 presenta un retraso de 9,2 puntos porcentuales respecto de la campaña anterior, estimó la Bolsa de Cereales de Buenos Aires (REUTERS/Lucas Jackson/Foto de archivo)

Por su parte, la cosecha de maíz de la campaña agrícola 2025/26 alcanzó el 88% del área apta a nivel nacional, con un rendimiento promedio de 78 qq/ha. Las condiciones ambientales favorables de los últimos días permitieron recuperar el ritmo de las labores, con un progreso semanal de 6,7 puntos porcentuales y el ingreso a lotes que permanecían demorados por los elevados niveles de humedad. Sin embargo, la cosecha todavía presenta un retraso de 9,2 puntos porcentuales respecto de la campaña anterior, con los principales remanentes concentrados en el sur del área agrícola, especialmente en el Sudoeste de Buenos Aires-Sur de La Pampa y el Sudeste bonaerense. Los rindes continúan dentro de las expectativas y permiten sostener una proyección de producción nacional de 64 millones de toneladas.

PUBLICIDAD

Finalizó la cosecha de sorgo del ciclo 2025/26

Finalmente, la cosecha de sorgo granífero quedó oficialmente finalizada a nivel nacional, aunque permanecen algunos lotes aislados por recolectar que no modificarían la estimación productiva. El rendimiento promedio nacional se ubicó en 40,7 qq/ha, por encima de los 35,4 qq/ha correspondientes al promedio de las últimas cinco campañas. Entre las regiones con mejores resultados se destacó el Centro-Norte de Córdoba, con 56,5 qq/ha, seguido por el Núcleo Sur, con 53,9 qq/ha, y el Núcleo Norte, con 53,3 qq/ha. Con estos resultados, la producción de sorgo para la campaña 2025/26 se estima en 2,8 millones de toneladas.

Temas Relacionados

Revista Chacra AgriculturaSiembra De TrigoGirasolCosecha De MaízSorgo

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Récord agroindustrial: 117 productos generaron exportaciones por US$ 7.073 millones

La cifra creció 58% interanual y representa el 26% de las exportaciones agroindustriales del primer semestre

Récord agroindustrial: 117 productos generaron exportaciones por US$ 7.073 millones

Argentina y Brasil estrechan vínculos para impulsar los bioinsumos

Procuran avanzar en regulación, innovación, calidad y desarrollo de productos biológicos en la región

Argentina y Brasil estrechan vínculos para impulsar los bioinsumos

Forestoindustria argentina: del potencial al desafío de dar el gran salto

La actividad busca dar un salto de escala y transformar el potencial de sus bosques en nuevas inversiones, exportaciones, empleo y desarrollo

Forestoindustria argentina: del potencial al desafío de dar el gran salto

Los costos en alza y la oferta global marcan el desafío para el maíz de la campaña 2026/27

El mercado internacional muestra una oferta más ajustada y precios en recuperación, aunque el aumento del gasoil presiona sobre los márgenes locales

Los costos en alza y la oferta global marcan el desafío para el maíz de la campaña 2026/27

La chicharrita afloja, pero el maíz no puede bajar la guardia

Las capturas de Dalbulus maidis se desplomaron en agosto, aunque las zonas endémicas todavía mantienen niveles elevados y los maíces guachos podrían sostener el riesgo sanitario

La chicharrita afloja, pero el maíz no puede bajar la guardia

DEPORTES

La tabla de títulos de los Mundiales de hockey tras la coronación de Las Leonas y el recuerdo de los dos éxitos anteriores

La tabla de títulos de los Mundiales de hockey tras la coronación de Las Leonas y el recuerdo de los dos éxitos anteriores

Así fue la emotiva tanda de penales que le dio el título del mundo a Las Leonas ante Países Bajos

Coco Gauff se enfureció por los excesivos pedidos de familiares para el US Open: “Esto pasa desde que tengo 15 años”

Las tres salidas de última hora que anunció Independiente y el movimiento estratégico para habilitar a un refuerzo

Continúa la séptima fecha del Torneo Clausura: la agenda con los cinco partidos del sábado

TELESHOW

Estefi Berardi eligió los nombres para su bebé: el origen común de todos ellos y su significado

Estefi Berardi eligió los nombres para su bebé: el origen común de todos ellos y su significado

Yanina y Diego Latorre saludaron a su hijo Dieguito por su cumpleaños: "Amor de mi vida"

Flor Vigna rompió en llanto en La Casa de los Famosos México y reveló su mayor miedo sobre sus padres

El pedido de oración de Macarena Paz por la salud de su hija Abril: “Una esperanza se asoma”

A 15 años de la muerte de Pipo Mancera: la vida del hombre que estuvo dispuesto a darlo todo por la televisión

INFOBAE AMÉRICA

El papa envió ayuda económica a Nepal para atender “necesidades urgentes” tras la catástrofe que dejó más de 600 muertos

El papa envió ayuda económica a Nepal para atender “necesidades urgentes” tras la catástrofe que dejó más de 600 muertos

Tragedia en Nepal: rescataron con vida a una niña de seis años tras 60 horas atrapada bajo escombros

Costa Rica supera a Japón y Corea del Sur en evaluación internacional de inglés y alcanza nivel B1

Un celular, flores y una nota: los detalles que rodean el asesinato de Winiker Galeas en Honduras

Nuevo protocolo fija cuándo un cocodrilo debe ser vigilado, trasladado o eliminado en Panamá