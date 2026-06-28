El gobierno de Israel aprobó la propuesta para reconocer el genocidio armenio: “Nunca es tarde para hacer lo correcto”

El canciller israelí Gideon Saar, impulsor del histórico reconocimiento por unanimidad del genocidio armenio por parte del gabinete de su país. (REUTERS/Cesar Olmedo)

El Gobierno de Israel finalmente reconoció este domingo por unanimidad el genocidio armenio, anunció el Ministerio de Exteriores israelí, durante el que entre 1915 y 1923 unos 1,5 millones de armenios murieron a manos del Imperio Otomano.

“Nunca es tarde para hacer lo correcto”, afirmó en un comunicado el titular de Exteriores, Gideon Saar, calificando como “histórica” la decisión de reconocer como genocidio la masacre del pueblo armenio a principios del siglo pasado.

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La histórica decisión del gabinete, adoptada a propuesta del canciller, deberá ser ratificada ahora por la Knéset (Parlamento).

Más de una treintena de países, entre ellos Estados Unidos, Uruguay, Francia, Alemania o Rusia, ya reconocían oficialmente este genocidio. El ex presidente estadounidense Joe Biden formalizó el reconocimiento de Washington en su momento, una postura largamente buscada por Armenia, aunque su sucesor, el presidente Donald Trump, ha evitado utilizar la misma terminología.

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Se trata de un hecho histórico al que Israel se opuso durante décadas, en gran parte para preservar sus lazos con Ankara, que llegó a ser uno de sus socios estratégicos más cercanos en la región. Por su parte, Turquía niega categóricamente el término de genocidio, afirma que tanto armenios como turcos murieron como consecuencia de la Primera Guerra Mundial y sitúa la cifra de víctimas en cientos de miles.

Ya el jueves por la noche, Saar había anunciado su intención de proponer el reconocimiento del genocidio armenio por la Knéset como “deber moral e histórico” hacerlo. “Debemos condenar enérgicamente cualquier negación, minimización o distorsión de la verdad histórica”, dijo.

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En los últimos años, las hostilidades entre las autoridades de Israel y este país han ido en aumento, un distanciamiento que se profundizó drásticamente tras el estallido de la guerra en Gaza a raíz de los ataques de Hamas en octubre de 2023. Desde entonces, el presidente turco, Recep Tayyip Erdoğan, se ha convertido en uno de los críticos más feroces del conflicto, acusando regularmente a Israel de cometer genocidio y comparando a sus líderes con oficiales nazis.

En respuesta, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ha arremetido contra Erdoğan calificándolo de “dictador antisemita que comete genocidio contra los kurdos”. Como consecuencia de este choque total, Turquía suspendió la mayor parte del comercio con Israel y se consolidó como uno de los mayores aliados diplomáticos del grupo terrorista palestino Hamas.

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El presidente turco Recep Tayyip Erdoğan. Su dura retórica contra Israel por la guerra en Gaza aceleró la ruptura bilateral y el posterior reconocimiento del genocidio armenio. (REUTERS/Umit Bektas/archivo)

Tras el anuncio, Hagop Djernazian, activista de la comunidad armenia de Jerusalén, calificó en X la medida de “decisión oportunista” e instrumento de política exterior. Djernazian criticó que, tras años en los que el Ministerio de Exteriores saboteó activamente estas iniciativas por consideraciones diplomáticas, ahora se use la memoria de las víctimas debido al giro radical en las relaciones entre Israel y Turquía.

El inicio del genocidio armenio se recuerda cada 24 de abril, fecha de la detención masiva en 1915 de intelectuales y miembros de la élite armenia del Imperio Otomano, previa a la deportación y muerte de tantos de ellos.

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(Con información de EFE y AFP)