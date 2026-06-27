El Mercado de Valores y Activos Ambientales concretó por primera vez el circuito completo del mercado de carbono en Argentina

El MEVA concretó, por primera vez, el circuito completo del proceso del mercado de carbono en la Argentina (Petmal)

El Mercado de Valores y Activos Ambientales (MEVA) alcanzó un hito para el desarrollo de los mercados ambientales en Argentina al concretar, por primera vez, el circuito completo del proceso del mercado de carbono. La experiencia se llevó adelante en una planta de biogás, ubicada en la localidad cordobesa de Alcira Gigena, donde se integraron todas las etapas del proceso: la generación de activos ambientales, su certificación, registración, publicación en la plataforma y posterior comercialización para compensar emisiones de gases de efecto invernadero.

La iniciativa -según señala un informe elaborado por la Bolsa de Cereales de Córdoba- permitió que los asistentes a una visita institucional compensaran la huella de carbono generada durante la actividad mediante la compra de créditos ambientales emitidos por la empresa a través de MEVA. Además del valor simbólico de la operación, la acción tuvo un fin solidario, ya que los recursos obtenidos serán donados al Centro Ambiental Municipal de General Cabrera.

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La planta de biogás ubicada en Alcira Gigena se dedica al tratamiento de residuos orgánicos agroindustriales y pecuarios mediante un sistema de digestión anaeróbica controlada. El biogás obtenido es utilizado para generar electricidad que se inyecta al Sistema Argentino de Interconexión (SADI).

El Mercado de Valores y Activos Ambientales alcanzó un hito para el desarrollo de los mercados ambientales en Argentina (MEVA)

En tanto, el digestato resultante se destina como fertilizante orgánico para establecimientos agrícolas de la región. Desde el inicio de sus operaciones, la planta ya procesó unas 200.000 toneladas de residuos y produjo alrededor de 40.000 megavatios de energía renovable.

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Se trata de la primera planta del país en certificar créditos de carbono bajo el Estándar CBA, una herramienta provincial destinada a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.

Plataforma tecnológica para activos ambientales

MEVA, desarrollado por la Bolsa y Cámara de Cereales de Córdoba junto con la Bolsa de Cereales de Bahía Blanca, constituye una plataforma tecnológica destinada a la comercialización de activos ambientales con altos estándares de transparencia, trazabilidad y seguridad, lo que permite operaciones de empresas e instituciones interesadas en compensar su impacto ambiental.

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El proceso de certificación de los créditos generados por la empresa fue desarrollado por una consultora internacional especializada en sostenibilidad y mercados de carbono y sometido a una validación y verificación independiente. Como resultado, se emitieron 29.369 créditos de carbono verificados, que ya se encuentran disponibles para su comercialización a través de MEVA, consolidando un nuevo paso en el desarrollo de los mercados ambientales y la valorización de las prácticas productivas sostenibles en Argentina.

Una herramienta para reducir emisiones<b> </b>

El mercado de carbono es un sistema de comercio que permite comprar y vender créditos de carbono, cada uno equivalente a la reducción o captura de una tonelada de CO₂ (Photo by Pablo PORCIUNCULA / AFP)

El mercado de carbono es un sistema de comercio que permite comprar y vender créditos de carbono, cada uno equivalente a la reducción o captura de una tonelada de dióxido de carbono (CO₂e). Su principal objetivo es asignar un valor económico a las emisiones de gases de efecto invernadero para incentivar a gobiernos y empresas a disminuir su impacto ambiental. El mecanismo funciona bajo dos modalidades:

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el mercado regulado o de cumplimiento, en el que las autoridades fijan límites de emisiones y las empresas pueden comercializar permisos según su desempeño ambiental;

y el mercado voluntario, donde organizaciones y particulares adquieren créditos para compensar su huella de carbono como parte de sus estrategias de sostenibilidad.

Desde la Mesa Argentina de Carbono aseguran que el país "tiene una oportunidad única para posicionarse en el mundo a través del desarrollo de estos mercados" (Mesa Argentina de Carbono)

En la búsqueda de cumplir con metas climáticas

En este sistema participan compradores, como empresas, corporaciones y gobiernos que buscan alcanzar objetivos de neutralidad de carbono o cumplir con metas climáticas, y vendedores, que desarrollan proyectos capaces de capturar o evitar emisiones, como iniciativas de energías renovables, reforestación, conservación de bosques o prácticas agropecuarias sostenibles. El proceso es respaldado por entidades certificadoras y plataformas especializadas, encargadas de verificar que los proyectos generen reducciones reales, medibles y verificables de emisiones, garantizando así la transparencia y la integridad de las transacciones.

En tanto, desde la Mesa Argentina de Carbono aseguran que “la Argentina tiene una oportunidad única para posicionarse en el mundo a través del desarrollo de los mercados de carbono en el país, dado que éstos están creciendo rápidamente a nivel regional y global, generando un impacto ambiental, social y económico muy importante”.

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De hecho, en apenas tres años, Argentina dio un salto cualitativo en el mercado de carbono. Desde la conformación de la Mesa Argentina de Carbono (MAC) en 2022, el número de proyectos del sector agropecuario y forestal con certificaciones internacionales pasó de una experiencia puntual a un conjunto de diez iniciativas distribuidas en distintas regiones del país. Estos proyectos abarcarían una superficie de más de 1 millón de hectáreas, casi 50 veces la superficie de la Ciudad de Buenos Aires.