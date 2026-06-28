El Salvador: Feria Integra llevó más de 3.000 atenciones gratuitas, vacunas por dengue y sarampión a comunidades de Cabañas

La iniciativa incluyó espacios de prevención y educación sanitaria, con puntos de inmunización sin costo y recomendaciones para evitar contagios, mientras los equipos médicos atendieron a la población y derivaron situaciones detectadas en visitas anteriores (Foto cortesía Dirección de Integración)

La Dirección de Integración (DI) de El Salvador llevó a cabo una nueva edición del programa Ferias Integra en el distrito de Sensuntepeque, ubicado en el municipio de Cabañas Este, con el objetivo de acercar servicios esenciales a la población de comunidades rurales y distritos vecinos. La jornada, desarrollada en el Centro Escolar Fermín Velasco, inició a las ocho de la mañana y reunió a cientos de habitantes que accedieron a servicios médicos, asistencia psicológica, asesoría legal y actividades culturales y deportivas, todo de forma gratuita.

De acuerdo con lo informado por la Dirección de Integración, más de 3.000 atenciones fueron habilitadas en áreas que abarcan desde medicina general, odontología, oftalmología y dermatología, hasta fisioterapia y masajes clínicos. Además, profesionales de la Procuraduría General de la República ofrecieron apoyo legal a personas que enfrentan trámites judiciales, mientras que equipos de salud proporcionaron consultas y seguimiento a casos previos detectados en visitas anteriores.

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El evento incluyó espacios de prevención y educación en salud, con la instalación de puntos de vacunación gratuitos ante la alerta por dengue y sarampión. Un joven participante relató: “Nos han brindado atención médica y salud ambiental. Ya con el caso de dengue, las cuestiones que hay que tomar a prevenir, más que todo con la cuestión del zancudo que estamos ahorita y la epidemia que se está dando con el sarampión, pues hay centro de vacunación también gratuitamente”.

La Dirección de Integración instaló su programa en Sensuntepeque y brindó consultas de medicina general, odontología, oftalmología, dermatología y fisioterapia, además de masajes clínicos y seguimiento de casos identificados previamente (Foto cortesía Dirección de Integración)

La institución gubernamental recogió testimonios de beneficiarios, como el de un representante comunitario de Cabañas: “Estamos beneficiando alrededor de mil quinientas personas, en las cuales, eh, son parte de esto y son totalmente gratuitas. Estamos ofreciendo servicios médicos, profesionales, áreas de entretenimiento, arte, educación y deporte. Asimismo, tenemos desde los pequeños, jóvenes y adultos mayores beneficiándose de todos estos servicios”.

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La jornada contempló además actividades lúdicas y artísticas para niños y adolescentes, junto con competencias deportivas que reunieron a jóvenes de la zona oriental del país. El equipo organizador dispuso transporte para facilitar la llegada de los asistentes desde comunidades alejadas, según informó la Dirección de Integración.

El comunicado institucional detalló que estas acciones forman parte de la estrategia del Gobierno de El Salvador para fortalecer la integración social y el acceso equitativo a servicios de calidad en todo el territorio. Autoridades confirmaron que el programa Ferias Integra continuará su recorrido por otras regiones, ampliando el alcance de sus atenciones y actividades comunitarias.

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Entre testimonios de beneficiarios y competencias deportivas, el equipo organizador sumó una medida para facilitar la llegada desde cantones alejados y ampliar la participación comunitaria (Foto cortesía Dirección de Integración)

“Como siempre, hubo asesoría legal de la mano de profesionales de la Procuraduría General de la República (PGR), quienes atendieron a cientos de salvadoreños que buscaban una solución efectiva a distintos procesos. Como siempre, brindaron asistencia psicológica y seguimiento a los casos que anteriormente había atendido en visitas anteriores”, destaca el comunicado.

Una madre con su bebé en brazos señaló: “Nosotros pasamos en odontología y rápido nos pasaron. Hay bastantes doctores. Sí ayudan bastante a todas las personas que vienen a participar aquí”.

El domingo anterior, La institución abrió en San Miguel una nueva Escuela Integradora que ofrecerá cursos vocacionales gratuitos todos los fines de semana para personas desde los siete años.

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