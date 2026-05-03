Chacra y Campo

¿Cómo se prepara la siembra de trigo para el ciclo 2026/27?

La próxima campaña triguera se perfila con buenas reservas hídricas y la posibilidad de un evento climático “Niño”. Sin embargo, el fuerte aumento de los costos —especialmente en fertilizantes— y la pérdida de rentabilidad condicionan la expansión del cultivo

Guardar
Área de siembra de trigo: serie histórica
El optimismo climático para la próxima siembra de trigo, contrasta con un contexto económico desafiante, señala en su informe de pre-campaña del cereal la Bolsa de Cereales de Buenos Aires (BCBA)

La campaña de trigo 2026/27 comenzó a delinearse bajo una señal alentadora para el campo argentino: la excelente disponibilidad de agua en los perfiles del suelo en gran parte del área agrícola. A esto se suma la proyección de un posible episodio de “El Niño”, cuyas primeras manifestaciones podrían sentirse desde el invierno y consolidarse hacia la primavera. Este escenario climático, con perspectivas de lluvias superiores a lo normal en etapas clave del cultivo, genera expectativas de un “gran año triguero” si la humedad logra sostenerse durante el otoño, señala en su informe de pre-campaña de siembra de trigo, la Bolsa de Cereales de Buenos Aires (BCBA)

Pero el optimismo climático choca de frente con un contexto económico desafiante. Los elevados costos de producción, encabezados por el fuerte encarecimiento de la urea, ponen un freno a las decisiones de siembra. Hoy, más que la disponibilidad de agua —factor determinante en campañas anteriores—, la rentabilidad aparece como la variable central. La relación insumo-producto empeoró de manera significativa: para comprar una tonelada de urea se necesita un 55% más de trigo que un año atrás, mientras que también subieron con fuerza el gasoil, el fosfato diamónico y los herbicidas.

PUBLICIDAD

El mapa triguero muestra contrastes marcados. En el NOA y el NEA, la intención de siembra crece impulsada por la abundante humedad acumulada tras las lluvias de marzo y abril. En localidades como Anta y Santa Rosa predomina la idea de ampliar el área sembrada si continúan las buenas condiciones. También en el centro-oeste agrícola hay expectativas de mantenimiento o leve crecimiento, aunque con planteos más cautelosos en materia tecnológica. En cambio, en la región núcleo, Santa Fe, Entre Ríos y el sur bonaerense crece la tendencia a reducir superficie y reemplazar trigo por cebada, colza, carinata o incluso soja de primera.

Comparación interanual en el porcentaje de agua útil en el perfil del suelo
El escenario climático, con perspectivas de lluvias superiores a lo normal en etapas clave del cultivo, genera expectativas de un “buen año triguero” (BCBA)

Primeras proyecciones: caería 3% el área de siembra

Pese a las dudas económicas, las proyecciones ubican la superficie nacional de trigo en 6,5 millones de hectáreas, apenas un 3% menos que en la campaña anterior, aunque todavía un 2,8% por encima del promedio de los últimos cinco ciclos. Los especialistas advierten que, de consolidarse “El Niño”, la primavera podría traer precipitaciones abundantes y temperaturas moderadas, condiciones ideales para el llenado de grano. En síntesis, el ciclo podría pasar de una implantación inicial ajustada a una fase crítica de definición de rendimiento con óptima disponibilidad hídrica, abriendo la puerta a una cosecha de alta productividad.

PUBLICIDAD

¿Cómo impacta el mercado global?

En el plano internacional, el trigo enfrenta un mercado más holgado. El USDA proyecta una cosecha mundial récord de 844,15 millones de toneladas para 2025/26, con una recuperación de stocks globales que presiona sobre los precios. Sin embargo, persisten focos de incertidumbre por sequías en Estados Unidos, menores producciones previstas en Canadá, Rusia y Australia, y tensiones geopolíticas que mantienen alta volatilidad. A favor de la Argentina aparece Brasil, principal comprador del trigo nacional, que seguirá dependiendo del mercado externo con importaciones cercanas a 8 millones de toneladas debido a una menor producción interna.

Con un precio local del trigo a cosecha de 217 dólares por tonelada —levemente superior al año pasado, pero aún por debajo del promedio de los últimos cinco años—, el verdadero desafío será lograr que el potencial climático se traduzca en rentabilidad. El negocio dependerá de cómo evolucionen los costos, de posibles mejoras en los mercados internacionales y, sobre todo, de los rindes que puedan alcanzarse.

Temas Relacionados

Revista Chacra AgriculturaTrigoSiembraFenómeno El Niño

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La revolución silenciosa del campo: cómo la inteligencia artificial empieza a transformar la gestión agropecuaria

Desde la automatización de tareas administrativas hasta la optimización del vínculo con clientes y la planificación empresarial, la inteligencia artificial comienza a ganar terreno en las empresas rurales argentinas

La revolución silenciosa del campo: cómo la inteligencia artificial empieza a transformar la gestión agropecuaria

Récord exportador del agro: diez complejos productivos alcanzaron su mejor primer bimestre en una década

Trigo, girasol, cebada, lácteos, pesca, miel y otros siete complejos regionales impulsaron un salto histórico en las ventas externas

Récord exportador del agro: diez complejos productivos alcanzaron su mejor primer bimestre en una década

Cae la confianza del campo: suben los costos, se frena la inversión y crece la cautela productiva

El índice de confianza Ag Barometer Austral marcó un quiebre en marzo-abril de este año, tras los máximos de fines de 2025

Cae la confianza del campo: suben los costos, se frena la inversión y crece la cautela productiva

Molienda récord de girasol

La industrialización en marzo alcanzó su nivel más alto en 17 años, en tanto, crece la intención de siembra para la próxima campaña agrícola. ¿Cuáles son los factores que impulsan el resurgimiento del cultivo?

Molienda récord de girasol

Los mejores rindes en girasol impulsan la cosecha y elevan la proyección de producción

Mientras la soja y el maíz mantienen buenas perspectivas productivas, el girasol sorprendió con rindes superiores a los esperados, especialmente en el sudeste bonaerense, lo que llevó a ajustar al alza la estimación final de cosecha

Los mejores rindes en girasol impulsan la cosecha y elevan la proyección de producción
DEPORTES
El descuido de un camarógrafo por la “fanática más sexy del Mundial” durante el Gran Premio de Miami que causó furor en la F1

El descuido de un camarógrafo por la “fanática más sexy del Mundial” durante el Gran Premio de Miami que causó furor en la F1

El récord que rompió Franco Colapinto tras la mejor clasificación de su historia en la Fórmula 1 en el GP de Miami

La historia de Sol Larraya Guidi, la nueva joya del tenis argentino que sueña en grande: “Quiero ser número 1 y ganar un Grand Slam”

Franco Colapinto largará desde el puesto 8 el Gran Premio de Miami de la Fórmula 1: todo lo que hay que saber

“La capa dorada”, la cumbia dedicada a Lionel Messi por el periodista Chiche Ferro: “Mi sueño es que le llegue”

TELESHOW
Georgina Barbarossa contó la depresión que superó a través de su programa de tele y el impacto que tiene en la gente

Georgina Barbarossa contó la depresión que superó a través de su programa de tele y el impacto que tiene en la gente

Sabrina Carballo volvió a las tablas y compartió cómo es criar a su hija y actuar al mismo tiempo: “No quiero perderme nada”

Entre humor, ternura y reflexión, Betiana Blum y Antonio Grimau apuestan a la emoción con “El diario de Adán y Eva”

Lorna Cepeda y Natalia Ramírez, del fenómeno de Betty, la fea al teatro porteño: “En Argentina se come delicioso donde sea”

Marta Fort recorrió las calles de Miami y visitó los lugares favoritos de su padre Ricardo: “Gastaba de a 50 mil USD”

INFOBAE AMÉRICA

El colapso de la cartilla de racionamiento acentúa la crisis económica en Cuba: “Prácticamente vivimos del aire”

El colapso de la cartilla de racionamiento acentúa la crisis económica en Cuba: “Prácticamente vivimos del aire”

El “Llanero Solitario” de Costa Rica desafía límites: A los 66 años, “Makey” Benavides pedalea hacia su cuarto Mundial

El Día de la Cruz y el temor al diablo: una costumbre que sigue viva en los hogares

La OPEP+ aumentó las cuotas de producción de petróleo sin mencionar la salida de los Emiratos Árabes Unidos

La Guardia Revolucionaria iraní amenazó a Trump que su margen de maniobra frente a Irán “se ha reducido”