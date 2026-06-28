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Irán propuso un pacto de seguridad regional a los países del Golfo tras el cruce de ataques con EEUU

El canciller Abás Araqchi instó a las naciones vecinas a crear un marco común sin “interferencia extranjera”, mientras Teherán bombardeaba bases norteamericanas en Kuwait y Bahrein

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El canciller iraní Abás Araqchi en Bagdad, donde propuso un marco de seguridad exclusivo para el Golfo tras los recientes ataques recíprocos entre Teherán y EE.UU. (REUTERS/Thaier Al-Sudani)
El canciller iraní Abás Araqchi en Bagdad, donde propuso un marco de seguridad exclusivo para el Golfo tras los recientes ataques recíprocos entre Teherán y EE.UU. (REUTERS/Thaier Al-Sudani)

El ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, propuso este domingo el establecimiento de un nuevo marco de seguridad regional con las naciones del Golfo que excluya cualquier interferencia extranjera. La iniciativa diplomática ocurre en medio de una peligrosa escalada de ataques armados directos entre Teherán y Washington que ha puesto en vilo el frágil cese del fuego en Oriente Medio.

“Deberíamos alcanzar un nuevo marco que incluya a todos los países de la región y sin la presencia o interferencia de ningún país de fuera de la región”, declaró Araqchi durante una rueda de prensa en Bagdad. El canciller iraní respaldó la iniciativa del gobierno de Irak para convocar a un encuentro de emergencia entre los Estados del Golfo, Irán y el propio territorio iraquí con el fin de contener el conflicto.

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Escalada militar en el Golfo

Captura de video que muestra un misil lanzado por Irán hacia bases de EE.UU. en Kuwait y Bahrein, en respuesta a los bombardeos del sábado. (IRGC/WANA/Handout via REUTERS)
Captura de video que muestra un misil lanzado por Irán hacia bases de EE.UU. en Kuwait y Bahrein, en respuesta a los bombardeos del sábado. (IRGC/WANA/Handout via REUTERS)

La declaración diplomática coincidió con una fuerte represalia armada en el terreno. Pocas horas antes, los Guardianes de la Revolución de Irán lanzaron salvas de misiles y drones hacia Kuwait y Bahrein. Según el cuerpo militar ideológico, las operaciones lograron impactar en la base Ali al Salem y en las instalaciones de la Quinta Flota de Estados Unidos en Puerto Salmán.

Teherán justificó la agresión como una respuesta defensiva a los intensos bombardeos ejecutados el sábado por la aviación estadounidense. El Comando Central de EE.UU. (Centcom) confirmó que sus cazas atacaron diez objetivos en las regiones sureñas de Sirik y Qeshm, destruyendo radares, almacenes de drones e infraestructura de minado naval, luego de que un dron iraní embistiera a un buque petrolero internacional.

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Este cruce de hostilidades —el segundo gran incidente en menos de 48 horas— amenaza con hacer colapsar el memorando de entendimiento (MoU) firmado el 17 de junio. El protocolo había establecido una tregua temporal de 60 días tras la guerra iniciada el pasado 28 de febrero por las fuerzas estadounidenses e israelíes contra la república islámica.

Disputa clave por el Estrecho de Ormuz

Embarcaciones en el estrecho de Ormuz. Irán rechaza las rutas alternativas abiertas por Omán y advierte que endurecerá el control sobre el tráfico marítimo. (REUTERS/Stringer/archivo)
Embarcaciones en el estrecho de Ormuz. Irán rechaza las rutas alternativas abiertas por Omán y advierte que endurecerá el control sobre el tráfico marítimo. (REUTERS/Stringer/archivo)

El núcleo de la actual confrontación radica en el control operativo del Estrecho de Ormuz, el paso marítimo clave por donde transitaba una quinta parte del petróleo mundial antes del conflicto. Aunque el estrecho reabrió parcialmente bajo los términos de la tregua, Teherán insiste en restringir el tránsito a un único corredor bajo su estricta supervisión y ha advertido que actuará con mayor firmeza contra los buques infractores.

La tensión escaló tras reportarse que varias embarcaciones utilizaron canales alternativos coordinados de forma separada por Omán y la Organización Marítima Internacional (OMI), sin el consentimiento de Irán. Araqchi advirtió que cualquier intento de imponer ordenamientos paralelos “solo conducirá a situaciones más complicadas y retrasos en la reapertura” definitiva de la ruta transitable.

La retórica política también se ha endurecido. El presidente estadounidense, Donald Trump, acusó formalmente a Irán de romper los acuerdos en redes sociales, asegurando que su administración podría verse obligada a “completar mediante la fuerza militar la misión”.

La inestabilidad regional mantiene un segundo foco en Líbano, donde las fuerzas israelíes prosiguieron sus incursiones en el sur pese a un pacto marco bilateral firmado el viernes en Washington. El acuerdo ha provocado fracturas políticas internas en Beirut tras el rechazo categórico de la milicia proiraní Hezbollah, aumentando el riesgo de un conflicto civil interno.

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