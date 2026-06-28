El Banco Central de Nicaragua reporta una contracción de 10% en pesca y de 2.4% en agricultura al inicio de 2026

Según el Banco Central de Nicaragua, aunque la pesca, la agricultura y la electricidad limitaron el avance económico en el primer trimestre del año.

El Producto Interno Bruto (PIB) de Nicaragua registró un crecimiento del 6.1% durante el primer trimestre de 2026, según datos oficiales del Banco Central de Nicaragua (BCN), citados por Nicaragua Investiga. Sin embargo, este dato positivo en el balance global oculta la realidad de varios sectores clave que muestran claros signos de contracción y han limitado el avance de la economía en lo que va del año.

Las actividades de pesca, agricultura y electricidad, junto con la administración pública y defensa, figuran entre las ramas que han reportado caídas más pronunciadas y han restado dinamismo al crecimiento agregado.

El sector de pesca y acuicultura destaca como uno de los que más retrocede. Durante el primer trimestre del año, según datos del medio, este sector cayó un 10%, acumulando una contracción del 7% en los últimos doce meses. La menor captura de especies como peces, jaiba, cangrejo, pepino de mar y caracol explica en gran parte la baja, pese a que se observó un leve incremento en la producción de camarón de cultivo y langosta. Este descenso en la producción se ha reflejado también en los registros de exportación, donde los productos del mar reportaron menores ingresos frente al año anterior.

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La agricultura, tradicional pilar de la economía nicaragüense, también inició el año en terreno negativo. El sector agrícola registró una variación de -2,4% en el primer trimestre de 2026, con caídas significativas en la producción de caña de azúcar, maíz, sorgo, maní, ajonjolí y tabaco. Aunque algunos cultivos como café, arroz y banano mostraron mejoras, estos avances resultaron insuficientes para revertir el balance general negativo. En el rubro de exportaciones, la menor producción de caña de azúcar y tabaco se tradujo en menores registros para estos productos, que históricamente han figurado entre los principales rubros de exportación del país.

El PIB de Nicaragua cerró 2025 con un crecimiento de 4.5%, impulsado por el comercio, la minería y la construcción, mientras la agricultura y la pesca quedaron rezagadas. /(EFE/Jorge Torres/Archivo)

La industria manufacturera presentó un comportamiento mixto, aunque preocupante en el corto plazo, afirma el medio nicaragüense. Durante los primeros tres meses del año, este sector cayó un 1.9%, con reducciones evidentes en la producción de lácteos, azúcar, textiles, derivados del petróleo y arneses. Si bien el promedio anual aún conserva cifras positivas debido a un desempeño más sólido en meses anteriores, el arranque de 2026 dejó en evidencia debilidades estructurales que podrían condicionar el desempeño futuro.

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El sector eléctrico, así como la administración pública y defensa, también transitaron por números negativos, de acuerdo con el informe del BCN. La menor generación y consumo de electricidad, asociada a una desaceleración industrial y agrícola, incidió directamente en la reducción del dinamismo económico. Estos retrocesos en áreas estratégicas restaron impulso al crecimiento agregado, limitando las posibilidades de un desempeño más robusto para el PIB en el primer trimestre del año.

Este escenario contrasta con el fuerte impulso de la minería —impulsada por los altos precios internacionales del oro—, la construcción y el comercio, que lograron sostener el crecimiento global de la economía. A pesar de estos motores, la persistente debilidad de los sectores primarios y de servicios básicos revela vulnerabilidades que podrían comprometer la sostenibilidad del crecimiento económico en los próximos trimestres.

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Resultados del PIB en 2025 y desempeño de exportaciones

Entre los productos que reportaron menores registros de exportación en 2025 se encuentran la caña de azúcar, el tabaco, el maní y los productos del mar./ (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante el cierre de 2025, Nicaragua experimentó un crecimiento económico moderado, aunque menor al registrado en años previos a la pandemia. El PIB del país creció un 4.5% en 2025, según cifras oficiales del Banco Central de Nicaragua. Este avance estuvo sostenido principalmente por el dinamismo del comercio, la minería y la construcción, mientras que los sectores agrícola y pesquero mostraron un desempeño por debajo de lo esperado.

Entre los productos que reportaron menores registros de exportación en 2025 se encuentran la caña de azúcar, el tabaco, el maní y los productos del mar, especialmente la jaiba y el pepino de mar. El bajo rendimiento de estos rubros se asoció tanto a factores climáticos adversos como a una menor demanda internacional y a restricciones logísticas que complicaron la salida de mercancías.

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El resultado general del PIB al cierre de 2025 mostró que, aunque la economía nicaragüense mantuvo un ritmo de crecimiento, este fue insuficiente para compensar las debilidades estructurales de los sectores primarios. Las exportaciones totales alcanzaron los USD 6.500 millones, con una caída del 2% en el valor de los productos agropecuarios respecto a 2024. Los datos del BCN y el análisis de Nicaragua Investiga subrayan que la economía nacional enfrenta retos importantes para sostener el crecimiento, especialmente si persisten las dificultades en sectores estratégicos como la agricultura, la pesca y la generación eléctrica.

En conclusión, aunque Nicaragua mantiene cifras de crecimiento económico en el contexto regional, los retrocesos en pesca, agricultura y electricidad han sido determinantes para frenar un mayor avance del PIB en 2026. La persistencia de estas tendencias negativas plantea desafíos para la sostenibilidad del crecimiento en lo que resta del año.

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