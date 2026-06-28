La Libertad Avanza suma apoyo territorial en Córdoba, pero se tensiona la unidad opositora rumbo a 2027

Córdoba es una de las provincias en las que más mide Javier Milei pero hay dirigentes locales que alertan por un posible acuerdo con Martín Llaryora. Gabriel Bornoroni es el referente local

“Hay un 90% de probabilidades de no acordar con Rodrigo de Loredo”, advierten en la alianza opositora cordobesa que incluye a La Libertad Avanza, el Frente Cívico de Luis Juez, un sector del PRO y de la UCR. La afirmación llegó a Infobae luego de varias acusaciones cruzadas y mensajes encriptados entre los dirigentes que buscan terminar con casi 28 años de peronismo local. Aunque crece la “necesidad de cambio” en la provincia, según analizan, las tensiones entre los posibles candidatos a gobernador no paran de crecer.

Si bien la UCR atraviesa una crisis de identidad y representatividad parlamentaria a nivel nacional, el despliegue territorial conserva una importancia clave para los armados electorales. En Córdoba, por ejemplo, cuenta con cerca de 140 intendentes. Es por eso que la guerra entre los dirigentes opositores empezó cuando Gabriel Bornoroni, representante del presidente Javier Milei en la provincia, comenzó a difundir fotos con los jefes comunales que se sumaban a su proyecto.

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El más incómodo con ese movimiento fue De Loredo. Tras su salida de la Cámara de Diputados, se enfocó en su campaña electoral en la provincia y es, de hecho, el único que oficializó sus intenciones de suceder a Martín Llaryora. Pero al detectar la fuga de intendentes de su ala lanzó una fuerte advertencia a sus correligionarios: dijo que el año que viene, cuando selle el acuerdo con la Casa Rosada, dejará afuera de las listas a todos aquellos que se adelantaron en abandonarlo. “Ya lo hice en el 2023″, les recordó, en referencia al acuerdo que firmó con Juez.

Rodrigo de Loredo, Luis Juez, Gabriel Bornoroni y Gonzalo Roca. Los principales referentes opositores de Córdoba

En La Libertad Avanza aseguran que no fue la única amenaza que hizo. Dicen que en un grupo de Whatsapp de la UCR les advirtieron que, en caso de seguir con la fuga a las fuerzas libertarias, el gobierno provincial les recortaría fondos. “Eso demuestra que hay un claro acuerdo entre Llaryora y De Loredo. Eso es extorsión”, denuncian. Esa sospecha sobre supuestos acuerdos con el actual gobernador tiene varias vertientes.

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La acusación de supuestos acuerdos con el oficialismo no es nueva y no es en la única provincia donde ocurre. Pero en los últimos meses se instaló la posibilidad de que Javier Milei prefiera no impulsar un candidato competitivo en Córdoba para garantizarse así el apoyo del gobernador en la elección nacional. El rumor creció cuando la imagen del Presidente cayó en las encuestas a raíz de la crisis económica y el escandaloso caso de Manuel Adorni.

Sin embargo, según pudo saber este medio, en la Casa Rosada aseguran que están dispuestos a pelear por la Gobernación y dan un argumento sólido: si La Libertad Avanza pierde la elección en la provincia con más apoyo a Milei a inicios del año 2027, se instalaría un manto de duda sobre la posibilidad de una reelección del Presidente en octubre.

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En medio de la tensión, Bornoroni profundizó la estrategia de acercamiento a los intendentes que ya mostraron públicamente su apoyo a La Libertad Avanza. Llevó a 18 jefes comunales a reunirse con el ministro del Interior, Diego Santilli, y a unos 50 de ellos con autoridades del Banco Nación. En el primer encuentro, realizado en la Casa Rosada, se habló concretamente del armado electoral y de las posibilidades de ganar la Gobernación. En la segunda, hubo un asesoramiento sobre el acceso a créditos para los municipios.

Gabriel Bornorono reunió a unos 18 intedentes con el ministro del Interior, Diego Santilli

“En la provincia hay una necesidad de cambio”, dijo a Infobae el intendente radical de Jesús María, Federico Zárate, quien ya expresó su acercamiento a las fuerzas libertarias. Según su mirada, el partido centenario está “empantanado” en la interna donde prevalecen los “personalismos”. De hecho, cree que Bornoroni hoy es el mejor posicionado para la batalla electoral.

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¿Es posible vencer a Martín Llaryora con una oposición dividida? Los libertarios hoy descartan una alianza que incluya a De Loredo. Le bajan el precio y dicen que mide unos 6 puntos y que, en cambio, el sello de La Libertad Avanza supera en 10 puntos a Llaryora. Hablan de un 32 a 42. La incógnita es si esos números y el apoyo de Milei se trasladarán a la figura de Bornoroni. Ese efecto se vio en la elección legislativa con Gonzalo Roca, pero en una ejecutiva provincial se juegan otras variantes.

En los hechos, las veces que la oposición fue dividida la derrota fue contundente. En 2023, con Juntos por el Cambio en unidad, Llaryora venció a Juez por un puñado de votos. De hecho, el oficialismo perdió la mayoría propia que había tenido durante años en la Legislatura unicameral. Hasta sufrieron la derrota en el Tribunal de Cuentas. En una elección reñida, los supuestos 6 puntos que mide De Loredo serían claves.

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En el entorno de De Loredo están seguros con su estrategia: fortalecer el partido para negociar más adelante las candidaturas y los lugares en las listas con el Gobierno. Recientemente se reunió con Luis Juez, su amigo personal pero rival en la carrera por la Gobernación. El senador del Frente Cívico también mantiene ambiciones de postularse tras haber perdido en tres oportunidades, pero bromea: “Como Messi, quiero ir por la cuarta”.