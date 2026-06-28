Policía de Guatemala incauta 11 armas de fuego en inmueble abandonado de Sipacate, Escuintla

Agentes de la Policía Nacional Civil de Guatemala inspeccionan once armas de fuego incautadas en un inmueble abandonado de Sipacate, Escuintla. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Policía Nacional Civil (PNC) de Guatemala informó este sábado 27 de junio sobre el hallazgo y decomiso de un importante lote de armas de fuego en un inmueble abandonado dentro del municipio de Sipacate, en el occidental departamento de Escuintla.

El operativo, derivado de la cooperación ciudadana, pone nuevamente en relieve las complejas dinámicas de almacenamiento y ocultamiento que emplean las estructuras criminales en las zonas periféricas y rurales del territorio guatemalteco.

De acuerdo con el reporte oficial detallado por las autoridades de seguridad, la vivienda bajo investigación se localiza específicamente en el sector conocido como Quiebrapatas, ubicado en el interior de la finca Las Morenas, perteneciente a la aldea El Paredón Buena Vista. En el interior de la propiedad deshabitada, los agentes del orden incautaron un total de 11 armas de fuego de diversos calibres, compuestas rigurosamente por siete escopetas y cuatro armas de fuego cortas.

PUBLICIDAD

A través de sus canales oficiales en la red social X, la institución policial enfatizó que este golpe a la logística delictiva fue posible gracias a una oportuna denuncia comunitaria. Inmediatamente después del hallazgo, peritos y agentes del ente investigador procedieron al embalaje técnico de todo el armamento para su traslado y posterior análisis forense y balístico, con el objetivo primordial de determinar si estas armas fueron utilizadas en hechos de sangre recientes en la costa sur del país.

Un total de 11 armas de fuego, entre ellas siete escopetas y cuatro armas cortas, fueron decomisadas por la PNC en un inmueble abandonado de Sipacate, Escuintla (Cortesía @PNCdeGuatemala).

Analistas y expertos en seguridad ciudadana explicaron que la constante localización de armas de fuego y arsenales en caletas subterráneas, terrenos baldíos o viviendas deshabitadas no es un hecho aislado, sino un fiel reflejo de la delincuencia común y el crimen organizado transnacional.

PUBLICIDAD

Según los expertos, las estructuras criminales y las pandillas suelen recurrir al alquiler de propiedades en áreas periféricas o al uso de fincas de difícil acceso para establecer almacenes temporales de pertrechos, reduciendo el riesgo de ser interceptados con el material bélico en los controles de carreteras cotidianos.

Las armas ilegales en Guatemala según la ley

El marco jurídico guatemalteco regula estrictamente la posesión y el uso de armamento mediante la Ley de Armas y Municiones (Decreto Número 15-2009 del Congreso de la República).

Según esta legislación, se consideran armas ilegales todas aquellas que no cuenten con el registro oficial y la debida autorización de la Dirección General de Control de Armas y Municiones (DIGECAM), o bien, aquellas cuya tenencia y portación esté explícitamente prohibida para la población civil, tales como fusiles de asalto, armas automáticas y pertrechos de uso exclusivo de las fuerzas armadas.

PUBLICIDAD

Las autoridades estiman que en Guatemala circula casi un millón de armas de fuego sin control ni registro legal (Cortesía @PNCdeGuatemala).

La ley tipifica como delitos graves tanto la tenencia ilegal como la portación ilegal de armas de fuego, imponiendo severas penas de prisión que van desde los cinco hasta los doce años de cárcel inconmutables, dependiendo de la tipificación del arma y el contexto del arresto. A pesar de estas drásticas sanciones contempladas en el código penal guatemalteco, la realidad operativa muestra una brecha alarmante en el control fiscal de la violencia armada.

Actualmente, la DIGECAM mantiene bajo estricto registro un aproximado de 630 mil armas legales en manos de civiles en todo el territorio centroamericano. Sin embargo, las estimaciones de los expertos en criminología y seguridad son profundamente alarmantes: se calcula que en el país circulan cerca de un millón de armas de fuego (pistolas, revólveres, rifles y escopetas) de forma ilegal y sin ningún tipo de control estatal.

PUBLICIDAD