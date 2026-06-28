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Titi Tcherkaski, la exGran Hermano, habló de su relación tóxica: “La única vez que me levantó la mano, me separé”

La joven participante contó por primera vez el episodio de violencia que vivió a manos de su expareja

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La joven contó que tuvo una pareja que ejerció violencia física y tras el primer episodio tomó la decisión de dejarlo (Video: La Jugada-Telefe)

El 22 de junio, Gran Hermano vivió una nueva gala de eliminación. En el mano a mano entre Sol Abraham y Titi Tcherkaski, fue esta última quien abandonó la casa. Pocas horas después, se sentó frente a Fede Popgold en el stream La Jugada y lo que dijo dejó en silencio a más de uno.

El tema fue su primer noviazgo. Una relación que Titi definió sin rodeos: tóxica. Y que describió con una precisión que solo da quien la vivió desde adentro.

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Fue mi primer noviazgo y la verdad es que permití muchas cosas. No supe poner límites”, arrancó. Popgold le pidió un ejemplo. La respuesta fue concreta: “No usar corpiño. No te podés poner pollera. No mires a mi papá a los ojos”.

Restricciones que, vistas desde afuera, pueden parecer puntos de partida. Pero Titi explicó el mecanismo con claridad: “Es todo un proceso. O sea, te llevan hasta ese punto donde vos empezás a permitir de lo más chico, va trabajando hasta lo más grande, hasta que en un momento ya tenés cierta dependencia que permitís todo”.

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Titi Tcherkaski impactó con su relato sobre su noviazgo
Titi Tcherkaski impactó con su relato sobre su noviazgo

No fue solo control. La violencia verbal apareció pronto en el relato. Titi describió un episodio puntual: estaban sentados, charlando, y él le hizo una pregunta. Si le parecía lindo un chico con el que ella había salido años antes.

Ella respondió con honestidad. Y esa honestidad desató una reacción que Titi narró sin pausas: “No, porque vos sos una puta, no, porque yo confío en vos, porque al final tiene razón mi familia y yo sigo confiando en vos, que sos una puta, sos una trola, no sé qué, mientras que se pegaba en el baño y yo sentadita en la cama así”.

Él se golpeaba a sí mismo. Ella, paralizada en la cama, esperaba que terminara. Lo que siguió fue, según Titi, igual de perturbador. “Y capaz salía, me dejaba en mi casa y capaz al otro día: ‘Hola amor, ¿cómo te levantaste?’”. El episodio borroneado, la normalidad reinstalada de un día para el otro.

Popgold preguntó si había habido violencia física. Titi fue directa: una sola vez. Y esa vez fue el final.

“Me agarró el cuello, me zamarreo por todo un boliche”, dijo. La frase cayó sola, sin adornos. Popgold preguntó si ese había sido el corte. La respuesta no dejó lugar a dudas: “Ahí corté. Ahí fue cuando me la di contra la pared y dije: ‘Listo’”.

Gran Hermano: Generación Dorada registró más de seis millones de votos en la gala de eliminación del 22 de junio y marcó un récord en esta edición (Video: GH, Telefe)

La gala del 22 de junio de Gran Hermano arrancó con cinco participantes en placa y terminó con una eliminación que dividió al público hasta el último segundo. Manuel Ibero, Steffany “Campanita” Pereira, Cinzia Francischiello, Solange Abraham y Catalina “Titi” Tcherkaski quedaron expuestos a la decisión del público, pero las redes marcaron desde el principio el eje del enfrentamiento: Titi contra Sol.

La gala fue despejando el camino de a poco. Ibero se salvó primero con apenas el 0,3% de los votos negativos. Campanita lo siguió: había pasado la semana convencida de que se iría y se emocionó al escuchar su nombre entre los salvados. Cinzia Francischiello fue la tercera, con el 1,2% de los votos, y recibió de Santiago del Moro el reconocimiento de su carisma y un augurio de futuro en los medios.

Con las tres salvaciones consumadas, el versus quedó armado: Titi contra Sol, dos referentes de grupos opuestos y protagonistas de los principales conflictos de la temporada.

Cerca de las 23:25, del Moro anunció el resultado. Titi Tcherkaski salió con el 51,8% de los votos, frente al 48,2% de Sol Abraham. La diferencia fue mínima. Varios compañeros reaccionaron con sorpresa; Sol no pudo contener las lágrimas.

Antes de cruzar la puerta, Titi lanzó su despedida: “Los amo, pero no a todos”. Dio sus favoritos para llegar lejos —Manuel Ibero, Yipio y Andrea del Boca— y sobre el resto fue breve: algunos, dijo, “dejan mucho que desear”.

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