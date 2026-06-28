Así vivieron las mujeres de la Selección el partido ante Jordania: apoyo incondicional, selfies y chaquetas decoradas

La joven inglesa compartió como se preparó para vivir el partido de Argentina (Video: TikTok)

Tras las primeras dos victorias de la Selección Argentina en el Mundial 2026, el conjunto de Lionel Scaloni se preparaba para cerrar la fase de grupos ante Jordania. En ese marco, las mujeres de la celeste y blanca dijeron presente en el estadio para alentar a sus parejas. Desde Muri López Benítez a Agus Gandolgo hasta Kelci Rose, quien festejó el debut de su novio Marcos Senesi.

Kelci Rose, futbolista inglesa de 22 años y pareja del defensor, se hizo presente en el estadio de Dallas para acompañar al futbolista argentino en su primer partido en un Mundial. A través de sus redes sociales, compartió con sus seguidores cómo eligió vestirse para la ocasión y cómo vivió la previa desde las tribunas.

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En una serie de historias de Instagram, Kelci mostró el detalle de su look preparado especialmente para alentar a Senesi. Eligió una campera con los colores de la selección argentina, combinada con un short y la camiseta número 2, la misma que utiliza su pareja en el equipo dirigido por Lionel Scaloni. “Así me vestí hoy. Es día de partido”, escribió junto a una foto en la que se aprecia su entusiasmo por el debut mundialista de Senesi.

Jordania Ludmila Isabella se fotografía en Dallas, Texas, mientras luce una camiseta de la selección argentina con referencia al Mundial 2026, en el interior de un vehículo.

Yaz Jaureguy expresa su respaldo a la selección argentina de fútbol al lucir la camiseta albiceleste con el dorsal 8 y una gorra de la AFA.

Benja Fernández, hijo del futbolista Enzo Fernández, posa con una capa celeste y blanca y un sombrero con el escudo de AFA frente al estadio de Arlington, sede del Mundial 2026.

Camila Galante y Leandro Paredes posan en un estadio de Dallas, Estados Unidos, con camisetas de la selección argentina y pantallas que anuncian el Mundial 2026.

Además de la camiseta actual, Kelci sumó a su outfit una prenda histórica: la camiseta argentina del Mundial de 1994. Esta casaca, reconocida por haber sido utilizada por Diego Maradona en su última participación mundialista, fue mostrada por Kelci como un homenaje al pasado futbolístico de la selección y como señal de apoyo incondicional.

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En otra publicación, Kelci compartió una imagen de su look completo, que incluía la campera argentina, un top negro y gafas de sol. El mensaje elegido para acompañar la foto fue simple: “Vamos”. La imagen rápidamente generó repercusión entre sus más de 260 mil seguidores, quienes reaccionaron con mensajes de apoyo y admiración.

Kelci-Rose, pareja del futbolista Marcos Senesi, luce una chaqueta deportiva con los colores de Argentina, complementando su atuendo con gafas de sol y un top negro, en una imagen capturada en interiores.

Agus Gandolfo, pareja de Lautaro Martínez, luce una chaqueta con la bandera de Argentina y una camiseta de la selección, indicando su apoyo al equipo nacional de fútbol.

La presencia de Kelci Rose en el estadio refuerza su cercanía con la selección argentina y con el entorno de la “Scaloneta”, mostrando cómo vive cada partido desde un lugar protagónico en la tribuna, acompañando el recorrido mundialista de Marcos Senesi.

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Por su parte, Camila Galante y sus hijos se mostraron dentro del estaido en la previo del partido de la selección argentina, apoyando a Leandro Paredes. En la imagen, la joven sostenía a una niña mientras posaba junto a sus seres queridos. Los cuatro vestían camisetas de Argentina, con detalles en celeste, blanco y negro. La novia del futbolista llevaba una cartera azul y lentes de sol. En la parte superior izquierda de la imagen aparecía un texto que decía: “Siempre con vos mi amor” acompañado de un corazón azul, y debajo la mención del mediocampista.

Rocío Espósito, esposa del futbolista Gerónimo Rulli, posa con una camiseta verde de la selección argentina y gafas de sol, mostrando su abdomen.

Rocío Espósito sonríe en un pasillo de hotel con una camiseta de fútbol, acompañada por el hijo de Gerónimo Rulli, quien viste la de Argentina.

Otra de las que se pronunció en redes sociales fue Ludmila Isabella, la novia de Nicolás González. La joven llevaba puesta una camiseta negra de la selección argentina con detalles celestes y blancos. Por la foto se notaba que se encontraba en el interior de un auto, ya que usaba cinturón de seguridad. En la parte superior izquierda de la imagen aparecía la ubicación “Dallas, Texas” y en el centro de la imagen, junto a su hombro, se observa un emoji de la bandera argentina seguido de un corazón azul.

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Yaz Jaureguy también expresó su respaldo a la selección argentina de fútbol al lucir la camiseta albiceleste con el dorsal 8 y una gorra de la AFA. La modelo argentina e influencer reconocida por ser la esposa del futbolista Valentín “Colo” Barco publicó una selfie, en la misma se leía el texto “Vamossss” acompañado de un corazón azul y uno blanco.

Muri López Benítez sostiene a su hija, ambas vestidas con la camiseta alternativa de la Selección Argentina, posando frente a una pared de mosaicos.

Camila Galante y sus hijos observan un partido de la selección argentina en un estadio de Estados Unidos, apoyando a Leandro Paredes durante el Mundial 2026.

El que se robó todas las miradas fue Benja Fernández, el hijo de Valentina Cervantes y Enzo. En la imagen que publicó la influencer se veía al pequeño posando frente a una ventana panorámica con una amplia vista urbana. Llevaba puesta una camiseta oscura y una bandera argentina, que cumplía la función de capa. En la cabeza lucía un gorro de tela en tonos celeste y blanco, decorado con el escudo de la Asociación del Fútbol Argentino y detalles acolchados.

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Mientras tanto, Muriel López Benítez, pareja de Lisandro Martínez, se mostró sosteniendo a su pequeña en brazos, ambas vestidas con camisetas de la selección negras con detalles celestes, blancos y azules. La pareja del defensor lucía el pelo lacio y rubio, llevaba pantalones negros de tiro alto y zapatillas blancas con suela beige.

Lejos del look que mostraron otras mujeres, Rocío Espósito sorprendió al lucir la camiseta verde del arquero de la Selección, en un claro guiño a su pareja Gerónimo Rulli. La joven posó en el interior de un ambiente cerrado, con una pared clara y un cuadro abstracto enmarcado a su izquierda. Además usaba pantalones beige de corte amplio, sandalias del mismo tono y varios accesorios dorados en las muñecas. Sus lentes de sol tenían cristales marrones y montura metálica delgada. Sobre la imagen aparecía el texto “Tamo ready” acompañado de una bandera de Argentina.

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