Chacra y Campo

La lluvia demora la cosecha de soja y girasol

En tanto, la recolección de maíz y sorgo muestra resultados alentadores pero condicionados por el clima

Guardar
Con la cosecha demorada por las lluvias, la proyección de producción de soja a nivel nacional alcanza a 48,5 millones de toneladas. (REUTERS/Matias Baglietto)
Con la cosecha demorada por las lluvias, la proyección de producción de soja a nivel nacional alcanza a 48,5 millones de toneladas. (REUTERS/Matias Baglietto)

Las intensas precipitaciones registradas en gran parte del área agrícola continúan demorando el ritmo de cosecha de soja y girasol, en un contexto donde el exceso de humedad limita el ingreso a los lotes. Según el último relevamiento de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, las lluvias afectaron especialmente a los planteos de soja de primera en ambos núcleos productivos, el sur de Córdoba y el norte de La Pampa-oeste de Buenos Aires, reduciendo significativamente el avance de las labores.

En este escenario, la cosecha de soja apenas cubre el 2,4% de la superficie total implantada, con avances concentrados principalmente en los Núcleos Norte y Sur. Allí, los rindes promedian 34,6 qq/Ha y 40,4 qq/Ha respectivamente, mientras que en el norte de La Pampa-oeste de Buenos Aires se registra un rendimiento inicial de 39,6 qq/Ha. En paralelo, la soja de segunda muestra una mejora en su condición, con casi el 80 % del área en etapa de llenado de grano y un incremento intersemanal de 4 puntos porcentuales en los niveles de Normal a Excelente, lo que permite sostener la proyección de producción en 48,5 millones de toneladas.

Por su parte, la cosecha de maíz avanza a nivel nacional y alcanza el 21,6 % del área apta, con un rendimiento promedio de 85,5 qq/Ha. Sin embargo, las recientes lluvias también interrumpieron las tareas, obligando a esperar mejores condiciones de piso para retomar la actividad. A nivel regional, los rindes se ubican en 99,3 qq/Ha en el Núcleo Norte y 94,3 qq/Ha en el norte de La Pampa-oeste de Buenos Aires.

Cultivo de maíz mojado por la lluvia
La cosecha de maíz avanza a nivel nacional y alcanza el 21,6 % del área apta, con un rendimiento promedio de 85,5 qq/Ha (Revista Chacra)

En cuanto al maíz tardío, la mayor parte del área transita etapas de llenado de granos bajo una mejora sostenida en la condición del cultivo durante las últimas semanas. Actualmente, el 95 % de los lotes se encuentra en condiciones entre Normal y Excelente, con una recuperación destacada en el sudeste bonaerense, donde esta categoría pasó del 50 % al 95 % en el último mes.

El girasol, en tanto, también sufre el impacto de las lluvias, lo que ralentiza el avance de cosecha, que actualmente cubre el 83,5 % del área apta. La persistencia de excesos hídricos, especialmente en el centro y oeste de Buenos Aires, junto con el descenso térmico, complica el secado de los suelos y la transitabilidad. Esto genera una demora de 7,6 puntos porcentuales respecto al promedio de las últimas cinco campañas, aunque se mantiene la proyección de producción en 6,4 millones de toneladas.

Finalmente, la cosecha de sorgo granífero avanza sobre el 15,5 % del área nacional, con un rinde promedio de 46,3 qq/Ha, aunque presenta un retraso interanual de 5,5 puntos porcentuales. Si bien los excesos hídricos podrían seguir demorando las labores en los próximos días, más del 90 % del cultivo se encuentra en condiciones entre Normal y Excelente, lo que permite sostener la estimación de producción en 2,9 millones de toneladas.

Temas Relacionados

Revista Chacra AgriculturaCosechaSojaMaízGirasolSorgoLluvias

Últimas Noticias

Más maquinaria, menos ingresos: el agro vendió más equipos agrícolas pero facturó menos en 2025

El crecimiento en unidades no logró compensar la caída real de los ingresos en un contexto de mayor competencia externa y cambios en el mercado

Más maquinaria, menos ingresos: el agro vendió más equipos agrícolas pero facturó menos en 2025

Ganadería: se encarece la reposición de vientres

La faena de hembras, en tanto, cayó un 10% interanual al cierre de marzo, con una reducción más marcada en vaquillonas

Ganadería: se encarece la reposición de vientres

Alerta en maíz: crece la presencia de chicharritas

Recomiendan reforzar el monitoreo para evitar riesgos para las próximas campañas

Alerta en maíz: crece la presencia de chicharritas

El Niño asoma en el horizonte: lluvias abundantes, riesgos latentes y un nuevo mapa productivo

¿La llegada de un período con un mayor índice de humedad plantea nuevos desafíos para el agro?

El Niño asoma en el horizonte: lluvias abundantes, riesgos latentes y un nuevo mapa productivo

Se redefine el mercado global de granos

El conflicto en Medio Oriente, y la consecuente suba de fertilizantes, sumado a los cambios en la siembra en EE. UU. presentan un nuevo escenario estructural para soja, maíz y trigo

Se redefine el mercado global de granos
DEPORTES
El Rosario Central de Di María igualó 0-0 contra Independiente del Valle en su estreno por la Libertadores

El Rosario Central de Di María igualó 0-0 contra Independiente del Valle en su estreno por la Libertadores

Argentina cayó ante Brasil y se jugará todo ante Chile en la Billie Jean King Cup

Ganó el partido, pero lo descalificaron por golpear con la raqueta a su rival: la insólita escena en un torneo de tenis

“Insano”: el video desde la tribuna del golazo de tiro libre de Julián Álvarez al Barcelona que es furor en las redes

El ranking que revela cómo llegan las 48 selecciones al Mundial: qué puesto ocupa Argentina y las dos potencias en la zona roja

TELESHOW
El rechazo de Thelma Fardin a la ley de falsas denuncias: “Seguir sembrando desconfianza es cruel”

El rechazo de Thelma Fardin a la ley de falsas denuncias: “Seguir sembrando desconfianza es cruel”

El tierno carrusel de fotos de Ailén Cova y su hija Alaia en París: “Cuánto amor en un solo dump”

Con una temática safari, Leandro Paredes y Camila Galante celebraron el primer año de su hijo Lautaro

Yanina Latorre enfureció con Denise Dumas: "Con esa cara de buena es malísima"

Reapareció Roberto Parra, ganador de Gran Hermano: recordó a Silvina Luna, cómo lo afectó la depresión y sus ganas de volver al reality

INFOBAE AMÉRICA

Polonia interceptó otro avión espía ruso sobre el Báltico

Polonia interceptó otro avión espía ruso sobre el Báltico

El líder supremo de Irán amenazó con mantener la presión militar mientras avanzan las negociaciones con Estados Unidos

Israel bombardeó estructuras terroristas de Hezbollah en respuesta al lanzamiento de misiles y drones desde Líbano

Por qué tras el alto el fuego entre Estados Unidos e Irán no volvió a abrir el estrecho de Ormuz

Diputados aprueban refuerzo económico para el Fondo de Conservación Vial en El Salvador