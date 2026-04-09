La lluvia demora la cosecha de soja y girasol

Con la cosecha demorada por las lluvias, la proyección de producción de soja a nivel nacional alcanza a 48,5 millones de toneladas. (REUTERS/Matias Baglietto)

Las intensas precipitaciones registradas en gran parte del área agrícola continúan demorando el ritmo de cosecha de soja y girasol, en un contexto donde el exceso de humedad limita el ingreso a los lotes. Según el último relevamiento de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, las lluvias afectaron especialmente a los planteos de soja de primera en ambos núcleos productivos, el sur de Córdoba y el norte de La Pampa-oeste de Buenos Aires, reduciendo significativamente el avance de las labores.

En este escenario, la cosecha de soja apenas cubre el 2,4% de la superficie total implantada, con avances concentrados principalmente en los Núcleos Norte y Sur. Allí, los rindes promedian 34,6 qq/Ha y 40,4 qq/Ha respectivamente, mientras que en el norte de La Pampa-oeste de Buenos Aires se registra un rendimiento inicial de 39,6 qq/Ha. En paralelo, la soja de segunda muestra una mejora en su condición, con casi el 80 % del área en etapa de llenado de grano y un incremento intersemanal de 4 puntos porcentuales en los niveles de Normal a Excelente, lo que permite sostener la proyección de producción en 48,5 millones de toneladas.

Por su parte, la cosecha de maíz avanza a nivel nacional y alcanza el 21,6 % del área apta, con un rendimiento promedio de 85,5 qq/Ha. Sin embargo, las recientes lluvias también interrumpieron las tareas, obligando a esperar mejores condiciones de piso para retomar la actividad. A nivel regional, los rindes se ubican en 99,3 qq/Ha en el Núcleo Norte y 94,3 qq/Ha en el norte de La Pampa-oeste de Buenos Aires.

La cosecha de maíz avanza a nivel nacional y alcanza el 21,6 % del área apta, con un rendimiento promedio de 85,5 qq/Ha (Revista Chacra)

En cuanto al maíz tardío, la mayor parte del área transita etapas de llenado de granos bajo una mejora sostenida en la condición del cultivo durante las últimas semanas. Actualmente, el 95 % de los lotes se encuentra en condiciones entre Normal y Excelente, con una recuperación destacada en el sudeste bonaerense, donde esta categoría pasó del 50 % al 95 % en el último mes.

El girasol, en tanto, también sufre el impacto de las lluvias, lo que ralentiza el avance de cosecha, que actualmente cubre el 83,5 % del área apta. La persistencia de excesos hídricos, especialmente en el centro y oeste de Buenos Aires, junto con el descenso térmico, complica el secado de los suelos y la transitabilidad. Esto genera una demora de 7,6 puntos porcentuales respecto al promedio de las últimas cinco campañas, aunque se mantiene la proyección de producción en 6,4 millones de toneladas.

Finalmente, la cosecha de sorgo granífero avanza sobre el 15,5 % del área nacional, con un rinde promedio de 46,3 qq/Ha, aunque presenta un retraso interanual de 5,5 puntos porcentuales. Si bien los excesos hídricos podrían seguir demorando las labores en los próximos días, más del 90 % del cultivo se encuentra en condiciones entre Normal y Excelente, lo que permite sostener la estimación de producción en 2,9 millones de toneladas.