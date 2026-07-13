La ganadería busca más crédito para dar el salto de escala y acelerar las inversiones

La ganadería, una actividad caracterizada por su elevada demanda de capital y largos ciclos productivos, requiere instrumentos financieros para expresar a pleno su potencial productivo (Revista Chacra)

La ganadería continúa financiándose mayormente con recursos propios, pese a tratarse de una actividad intensiva en capital. Así lo explicó el economista David Miazzo, integrante de la Mesa de las Carnes, quien agregó que el sistema bancario apenas aporta alrededor de US$ 20 por cabeza de stock bovino, un nivel insuficiente para impulsar transformaciones de fondo.

El tema fue abordado durante una jornada organizada por ROSGAN y la Mesa de las Carnes en la Bolsa de Comercio de Rosario, en la que se destacó la necesidad de ampliar el acceso al financiamiento para potenciar el crecimiento de la ganadería.

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Durante el debate se destacó que el sector registra una creciente demanda de crédito destinada a infraestructura, mejora de la productividad, ampliación de escala e integración de la cadena. En ese contexto, se remarcó que durante 2025 el financiamiento al sector ganadero aumentó un 220%, una señal del mayor dinamismo que atraviesa la actividad, aunque todavía insuficiente frente a las necesidades de inversión que requiere el desarrollo del negocio.

El economista David Miazzo aseguró que la ganadería continúa financiándose con recursos propios, pese a tratarse de una actividad intensiva en capital (Revista Chacra)

Del encuentro participaron representantes de entidades financieras, junto con los mercados adheridos a la BCR —Mercado Argentino de Valores, A3 Mercados y ROSFID—, quienes analizaron alternativas para acompañar a la ganadería, una actividad caracterizada por su elevada demanda de capital y largos ciclos productivos.

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Entre las herramientas analizadas surgieron distintas alternativas adaptadas a las particularidades de la producción ganadera, como el financiamiento a valor producto, los convenios entre los distintos eslabones de la cadena, líneas vinculadas a exportaciones, warrant ganadero y una mayor digitalización de los procesos crediticios. Desde el mercado de capitales también se destacó la importancia de profesionalizar la presentación de los proyectos para facilitar el acceso a instrumentos más sofisticados.

En ese sentido, se presentaron opciones como futuros ganaderos, descuento de cheques, pagaré bursátil, factura de crédito, pagaré producto, fideicomisos, warrants y Obligaciones Negociables Agro. Además, se señaló que las emisiones de ON Agro ya acumulan US$ 450 millones en lo que va del año, reflejando el potencial del mercado de capitales para canalizar recursos hacia proyectos productivos. Asimismo, se planteó la necesidad de consolidar precios de referencia y ampliar la participación de operadores para fortalecer instrumentos de cobertura como los futuros ganaderos.

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