Chacra y Campo

Menos cabezas, más kilos: la faena bovina cayó en 2026 pero creció el peso de los animales

La actividad frigorífica mostró una recuperación mensual durante junio, aunque sigue por debajo de los niveles del año pasado

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Frigorífico preparando carne para la exportación
En junio la faena vacuna mostró una baja del 5,1% en la comparación interanual, informó el Consorcio de Exportadores de Carnes Argentinas ABC (Revista Chacra)
La faena bovina argentina alcanzó en junio de 2026 aproximadamente 1,077 millones de cabezas, lo que representó una mejora del 7,6% frente a mayo, equivalente a 75.700 animales adicionales procesados. Sin embargo, en la comparación interanual mostró una baja del 5,1% respecto de junio de 2025, con una reducción cercana a las 58.000 cabezas, según el informe del Consorcio de Exportadores de Carnes Argentinas ABC.

Al ajustar la medición por días hábiles, la actividad mostró una leve recuperación mensual. Durante junio, con 20 jornadas operativas, la faena diaria llegó a 53.900 bovinos, un 2,2% por encima de las 52.700 cabezas diarias registradas en mayo, aunque todavía un 14,6% menor frente al mismo mes del año pasado.

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En el balance del primer semestre, los frigoríficos procesaron 6,02 millones de bovinos, una caída del 8,9% frente a los 6,61 millones de animales faenados entre enero y junio de 2025. Las principales bajas se observaron en novillos de dos dientes, vaquillonas de dos dientes y vacas adultas, categorías que explicaron gran parte del retroceso interanual.

Frigorífico de carne vacuna
El Consorcio ABC puntualiza que el menor nivel de faena de junio de 2026 fue parcialmente compensado por animales más pesados (Revista Chacra)

La participación de hembras en la faena de junio fue del 45,3% del total, por debajo del 47,9% registrado un año atrás. En tanto, durante los primeros seis meses de 2026 se mantuvo en torno al 47,1%, un nivel similar al del mismo período de 2025, aunque con una reducción de aproximadamente 283.400 hembras enviadas a faena.

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“La producción de carne bovina obtenida en junio de 2026 resultó cercana a las 259.800 toneladas equivalente res con hueso, que implica un alza de un 8,3% con respecto al mes de mayo y una caída del 0,9% frente a junio de 2025. En los primeros seis meses del año se produjeron cerca de 1,428 millones de toneladas equivalente carcasa, un 6,2% menos que en igual período del año anterior”, señaló Mario Ravettino, presidente del Consorcio de Exportadores de Carnes Argentinas ABC.

El menor nivel de faena fue parcialmente compensado por animales más pesados: el peso promedio de las carcasas alcanzó en junio los 241,2 kilos, un 4,4% más que un año atrás. Ravettino destacó además que las empresas asociadas al Consorcio ABC procesaron 443.400 cabezas en junio, alcanzando el 41,2% de la faena nacional, mientras que en el primer semestre totalizaron 2,337 millones de bovinos, consolidando una mayor participación dentro de la industria frigorífica.

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