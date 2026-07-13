Chacra y Campo

Repuntó la molienda y mejoró el ingreso de divisas

El monitor de CIARA-CEC mostró una fuerte recuperación de la molienda de soja, niveles históricos en girasol y una mejora mensual en la liquidación de divisas. Sin embargo, continúa retrasada la comercialización de granos

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Agroexportación
La agroexportación liquidó en junio US$ 3.008 M, un 12% más que en mayo, pero el acumulado de los primeros 6 meses del año fue 13% inferior de igual período de 2025. (CIARA-CEC)

La agroindustria exportadora registró en junio una mejora en el ingreso de divisas respecto de mayo pasado, aunque el acumulado anual continúa por debajo de los niveles de 2025. Al mismo tiempo, la industria aceitera mostró una fuerte recuperación en la molienda de soja y mantuvo elevados niveles de procesamiento de girasol, mientras que la comercialización de granos por parte de los productores sigue avanzando con lentitud. Así surge der la publicación Monitor Agroindustrial de junio, que emiten mensualmente la Cámara de la industria Aceitera de la República Argentina y el Centro de Exportadores de Cereales (CIARA-CEC).

Las empresas del sector liquidaron en junio US$ 3.008 M, un 12% más que en mayo, cuando habían ingresado US$ 2.677 M. Sin embargo, el acumulado de los primeros 6 meses del año alcanzó US$ 13.351 M, un 13% inferior al registrado en igual período de 2025.

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En el plano industrial, mayo dejó una fuerte recuperación de la molienda de soja, que alcanzó 4,189 M/t, un incremento del 20,2% respecto de abril. En paralelo, la molienda de girasol llegó a 548.000 t, el segundo mayor volumen histórico para ese mes, apenas por debajo del récord alcanzado en abril.

Dólar soja
Mayo dejó una fuerte recuperación de la molienda de soja, que alcanzó 4,189 M/t, un incremento del 20,2% respecto de abril. (CIARA-CEC)

Este mayor nivel de actividad permitió elevar significativamente el uso de la capacidad instalada de la industria aceitera. Considerando la soja total -incluida la importación temporaria- y el girasol, la utilización pasó del 76% al 90% durante mayo. Si se toma únicamente la soja argentina y el girasol, el indicador subió del 57% al 71%. Para sostener ese nivel de procesamiento ingresaron 1,019 M/t de soja importada, la totalidad proveniente de Paraguay.

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En materia de comercio exterior, el desempeño fue dispar. Las exportaciones de maíz retrocedieron un 19% en mayo, hasta 4,1 M/t, luego del récord alcanzado en abril. En cambio, las ventas externas de harina de soja crecieron 3,4%, mientras que las de aceite de soja aumentaron 8%, alcanzando el mayor volumen para ese mes de los últimos 5 años.

También sobresalió el desempeño del complejo girasol. Las exportaciones de aceite crecieron 4,9% en mayo y el acumulado entre enero y mayo marcó un récord histórico con 687.318 t, muy por encima de los registros de 2025 y 2024. A su vez, las exportaciones de poroto de soja alcanzaron 1,64 M/t, el mayor volumen para un mes de mayo de los últimos 5 años.

Gráfico de exportaciones mensuales aceite de girasol
Las exportaciones de aceite de girasol crecieron 4,9% en mayo y el acumulado entre enero y mayo marcó un récord de 687.318 t. (CIARA-CEC

Por el lado de la comercialización, el informe advierte que continúa el retraso en las ventas de los productores. En soja, al 24 de junio se habían comercializado 3,401 M/t, muy por debajo del mes previo y de igual período del año pasado, mientras que el 64% de la producción estimada de la campaña 2025/26 permanecía sin precio. En maíz también se observó el menor volumen de ventas de los últimos 13 meses, con un 43% del saldo exportable aún sin precio, mientras que en trigo continuó desacelerándose la operatoria con valores fijados.

La menor dinámica comercial también se reflejó en la logística. Durante junio, el ingreso de camiones con maíz cayó 36% respecto de mayo, mientras que el de soja se desplomó 60%, evidenciando una significativa reducción del flujo de granos hacia las terminales y plantas industriales, según el resumen ejecutivo del monitor elaborado por CIARA-CEC.

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